Квашена капуста по-грузинськи – можна куштувати за тиждень

Як і ми, грузини люблять квашити капусту з додаванням буряків. Так вона, крім чудового смаку, стає неймовірного кольору.
Капуста буде кваситися, крім іншого, з петрушкою. Її не потрібно сильно подрібнювати, а порізати, швидше, крупно. Сама ж капуста ріжеться середніми скибочками, селера – кільцями.
Квашена капуста по-грузинськи / Фото: КУХНЯ С АКЦЕНТОМ
Рецепт взято у каналу КУХНЯ З АКЦЕНТОМ. Там акцентують: перед тим, як заливати розсіл, його обов'язково потрібно процідити.
Квашена капуста по-грузинськи
Інгредієнти:
- Капуста – 2,5 кг
- Буряк – 700-800 г
- Петрушка – 250-300 г
- Селера – 400 г
- Часник – 12 зубчиків
- Гострий мелений перець – 2 ч. л.
- Чорний перець горошком, насіння коріандру – по 1 ч. л.
- Сіль – 50-60 г
- Цукор – 20 г
- Лаврове листя – 3 шт.
- Вода – 3 л
Як приготувати:
- Для розсолу воду вилити в глибоку каструлю і додати цукор, сіль, коріандр, перець горошком, лаврове листя. Довести до кипіння. Готувати 10 хвилин.
- Селеру нарізати середніми кільцями. До неї додати крупно нарізану петрушку і буряк, нарізаний соломкою. Посипати гострим перцем і перемішати.
- Капусту нарізати великими скибочками. У банку викласти перший шар овочевої суміші, додати 2 зубчики часнику, утрамбувати капусту. І так далі шарами.
- Залити розсолом, накрити кришкою, не закривати, і відправити капусту в тепле місце.