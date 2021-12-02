Квашена капуста по-грузинськи – можна куштувати за тиждень

Як і ми, грузини люблять квашити капусту з додаванням буряків. Так вона, крім чудового смаку, стає неймовірного кольору.

Капуста буде кваситися, крім іншого, з петрушкою. Її не потрібно сильно подрібнювати, а порізати, швидше, крупно. Сама ж капуста ріжеться середніми скибочками, селера – кільцями.

Квашена капуста по-грузинськи / Фото: КУХНЯ С АКЦЕНТОМ

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Рецепт взято у каналу КУХНЯ З АКЦЕНТОМ. Там акцентують: перед тим, як заливати розсіл, його обов'язково потрібно процідити.

Квашена капуста по-грузинськи

Інгредієнти:

Капуста – 2,5 кг

Буряк – 700-800 г

Петрушка – 250-300 г

Селера – 400 г

Часник – 12 зубчиків

Гострий мелений перець – 2 ч. л.

Чорний перець горошком, насіння коріандру – по 1 ч. л.

Сіль – 50-60 г

Цукор – 20 г

Лаврове листя – 3 шт.

Вода – 3 л

Як приготувати:

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