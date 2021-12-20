Легкий салат с кальмаром и огурцом – еда для тех, кто худеет к Новому году

Кстати, если старательно следите за фигурой, то отличные салаты без майонеза на Новый год тоже есть.
Этот салат можно есть вечером, он из всего полезного – кальмар, свежий огурец, авокадо.
Салат с кальмаром, огурцом и авокадо / Фото: instagram.com/iamcookru/
Заправляется оливковым маслом и лимонным соком. Что касается зелени, то это латук и петрушка.
Рецепт взят со страницы iamcookru.
Легкий салат с кальмаром и огурцом
Ингредиенты:
- Кальмар – 300 г
- Яйцо куриное – 1 шт.
- Авокадо – 80 г
- Огурец – 80 г
- Лук белый – 30 г
- Салат латук – 50 г
- Соль морская
- Оливковое масло – 1 ст. л.
- Лимонный сок – 1 ст. л.
- Петрушка
Как приготовить:
- Если кальмар замороженный, его нужно промыть и отварить в течение минуты. Если маринованный, хорошо промыть.
- В салатнике соединить порванные руками листья салата и нарезанный огурец. Добавить нарезанный авокадо.
- Добавить кольца лука и нарезанный на полоски кальмар.
- Влить в салат оливковое масло и сок лимона. Посолить по вкусу и перемешать.
- Яйцо нарезать на тонкие кружочки. Украсить салат яйцами и петрушкой.