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Легкий салат с кальмаром и огурцом – еда для тех, кто худеет к Новому году

Ирина Маслова
20 декабря, 19:24
Ничего, если кальмар будет в заливке, его останется хорошо промыть. Кроме огурца, в салат нужны яйца, авокадо и зелень. Заправляется оливковым маслом и лимонным соком

Кстати, если старательно следите за фигурой, то отличные салаты без майонеза на Новый год тоже есть.

Этот салат можно есть вечером, он из всего полезного – кальмар, свежий огурец, авокадо.

Салат с кальмаром, огурцом и авокадо / Фото: instagram.com/iamcookru/

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Заправляется оливковым маслом и лимонным соком. Что касается зелени, то это латук и петрушка.

Рецепт взят со страницы iamcookru.

Легкий салат с кальмаром и огурцом

Ингредиенты:

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  • Кальмар – 300 г
  • Яйцо куриное – 1 шт.
  • Авокадо – 80 г
  • Огурец – 80 г
  • Лук белый – 30 г
  • Салат латук – 50 г
  • Соль морская
  • Оливковое масло – 1 ст. л.
  • Лимонный сок – 1 ст. л.
  • Петрушка

Как приготовить:

  1. Если кальмар замороженный, его нужно промыть и отварить в течение минуты. Если маринованный, хорошо промыть.
  2. В салатнике соединить порванные руками листья салата и нарезанный огурец. Добавить нарезанный авокадо.
  3. Добавить кольца лука и нарезанный на полоски кальмар.
  4. Влить в салат оливковое масло и сок лимона. Посолить по вкусу и перемешать.
  5. Яйцо нарезать на тонкие кружочки. Украсить салат яйцами и петрушкой.