Легкий ужина за 30 минут – рецепт рассыпчатой гречки с овощами

Если в шкафу есть гречка, то ужином мы обеспечены. Это больше легкий ужин, гречка будет тушиться на сковороде вместе с обжаренными луком и морковью.
При наличии грибов, любых, можно приготовить гречотто – это блюдо итальянской кухни.
Гречотто с грибами / Фото: instagram.com/little_big_food/
Лучшие специи для гречки, что ниже, – куркума, копченая паприка и сухая горчица.
Рецепт с канала Алена Митрофанова.
Гречка с овощами
Гречка с овощами / Фото: Алена Митрофанова
Ингредиенты:
- 1 большая луковица;
- 1-2 моркови;
- 200 г гречки;
- 2 стакана горячей воды;
- 2-3 ст. л. растительного масла;
- 1 ст. л. сливочного масла;
- зира, куркума, паприка, сухая горчица, соль.
Здесь узнаете о неожиданном применении гречки – ее можно приготовить на завтрак вместе с яблоками.
Как приготовить:
- Обжарить нарезанный лук до легкой золотистости. Добавить тертую морковь и обжарить 3-4 минуты.
- В другую сковороду налить 3 ст. л. растительного масла и 1 ст. л. сливочного масла. Когда масло растает, добавить любимые специи.
- Добавить промытую и слегка обсушенную гречку. Обжарить гречку в масле в течение нескольких минут, хорошо перемешивая.
- Добавить лук и морковь, перемешать. Разровнять лопаткой и вылить горячую воду. Посолить.
- Готовить на небольшом огне под крышкой 20-25 минут.
Как готовится этот ужин – смотрите в видео.