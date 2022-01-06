Ленивый хачапури на завтрак: вместо теста – лаваш

Что нужно для удачного завтрака – это скорость приготовления. То есть то, что будет само готовиться, пока идут сборы на работу.

Поэтому и существуют рецепты из разряда "ленивые". Мы делились рецептом таких чебуреков, теперь узнаем, как приготовить хачапури.

Ленивый хачапури / Фото: instagram.com/iamcookru/

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В варианте блюда от iamcookru, кроме сулугуни и творога, есть зелень.

Ленивый хачапури

Ингредиенты:

Лаваш – 350 г

Творог – 300 г

Сулугуни – 300 г

Яйцо СО – 3 шт.

Зелень – 30 г

Соль и перец – по вкусу

Молоко – 300 г

Как приготовить:

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