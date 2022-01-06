Ленивый хачапури на завтрак: вместо теста – лаваш

Что нужно для удачного завтрака – это скорость приготовления. То есть то, что будет само готовиться, пока идут сборы на работу.
Поэтому и существуют рецепты из разряда "ленивые". Мы делились рецептом таких чебуреков, теперь узнаем, как приготовить хачапури.
Ленивый хачапури / Фото: instagram.com/iamcookru/
В варианте блюда от iamcookru, кроме сулугуни и творога, есть зелень.
Ленивый хачапури
Ингредиенты:
- Лаваш – 350 г
- Творог – 300 г
- Сулугуни – 300 г
- Яйцо СО – 3 шт.
- Зелень – 30 г
- Соль и перец – по вкусу
- Молоко – 300 г
Как приготовить:
- Взбейте венчиком 3 яйца и влейте к ним молоко. Добавьте творог и натертый сыр.
- Положите нарезанную зелень, соль и перец. Перемешайте и оставьте на пару минут.
- Лаваш поделите пополам и выложите внахлест. Выложите часть сырной заливки.
- Остальной лаваш нарежьте на квадратики и укладывайте слоями. Слой лаваша, слой начинки и так, пока не закончится лаваш.
- Накройте концами лаваша, сверху положите сырную заливку.
- Выпекайте в духовке 40-50 минут при 180 градусах до румяности.