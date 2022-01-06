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Ленивый хачапури на завтрак: вместо теста – лаваш

Ирина Маслова
6 января, 07:11
Нужен творог и сулугуни. Они будут соединяться с яйцами и молоком, за счет чего лаваш хорошо пропитается и станет практически невидимым

Что нужно для удачного завтрака – это скорость приготовления. То есть то, что будет само готовиться, пока идут сборы на работу.

Поэтому и существуют рецепты из разряда "ленивые". Мы делились рецептом таких чебуреков, теперь узнаем, как приготовить хачапури.

Ленивый хачапури / Фото: instagram.com/iamcookru/

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В варианте блюда от iamcookru, кроме сулугуни и творога, есть зелень.

Ленивый хачапури

Ингредиенты:

  • Лаваш – 350 г
  • Творог – 300 г
  • Сулугуни – 300 г
  • Яйцо СО – 3 шт.
  • Зелень – 30 г
  • Соль и перец – по вкусу
  • Молоко – 300 г

Как приготовить:

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  1. Взбейте венчиком 3 яйца и влейте к ним молоко. Добавьте творог и натертый сыр.
  2. Положите нарезанную зелень, соль и перец. Перемешайте и оставьте на пару минут.
  3. Лаваш поделите пополам и выложите внахлест. Выложите часть сырной заливки.
  4. Остальной лаваш нарежьте на квадратики и укладывайте слоями. Слой лаваша, слой начинки и так, пока не закончится лаваш.
  5. Накройте концами лаваша, сверху положите сырную заливку.
  6. Выпекайте в духовке 40-50 минут при 180 градусах до румяности.