Лінивий хачапурі на сніданок: замість тіста – лаваш

Що потрібно для вдалого сніданку – це швидкість приготування. Тобто те, що саме готуватиметься, поки йдуть збирання на роботу.

Тому й є рецепти з розряду "ліниві". Ми ділилися рецептом таких чебуреків. Тепер дізнаємося, як приготувати хачапурі.

Лінивий хачапурі / Фото: instagram.com/iamcookru/

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У варіянті страви від iamcookru, крім сулугуні і сиру, є зелень.

Лінивий хачапурі

Інгредієнти:

Лаваш – 350 г

Сир – 300 г

Сулугуні – 300 г

Яйце СО – 3 шт.

Зелень – 30 г

Сіль та перець – за смаком

Молоко – 300 г

Як приготувати:

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