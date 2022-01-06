Лінивий хачапурі на сніданок: замість тіста – лаваш

Що потрібно для вдалого сніданку – це швидкість приготування. Тобто те, що саме готуватиметься, поки йдуть збирання на роботу.
Тому й є рецепти з розряду "ліниві". Ми ділилися рецептом таких чебуреків. Тепер дізнаємося, як приготувати хачапурі.
Лінивий хачапурі / Фото: instagram.com/iamcookru/
У варіянті страви від iamcookru, крім сулугуні і сиру, є зелень.
Лінивий хачапурі
Інгредієнти:
- Лаваш – 350 г
- Сир – 300 г
- Сулугуні – 300 г
- Яйце СО – 3 шт.
- Зелень – 30 г
- Сіль та перець – за смаком
- Молоко – 300 г
Як приготувати:
- Збийте вінчиком 3 яйця та влийте до них молоко. Додайте сир і натертий сулугуні.
- Покладіть нарізану зелень, сіль та перець. Перемішайте та залиште на кілька хвилин.
- Лаваш поділіть навпіл і викладіть внахлест. Викладіть частину сирної заливки.
- Решту лаваша наріжте на квадратики і укладайте шарами. Шар лаваша, шар начинки і так, доки не закінчиться лаваш.
- Накрийте кінцями лаваша, зверху покладіть сирну заливку.
- Випікайте в духовці 40-50 хвилин за 180 градусах до рум'яності.