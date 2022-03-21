Лепешки с фаршем – рецепт для обеда и альтернативы хлебу (яйца не нужны)

Лепешки – это не только моментальная замена хлебу, они могут стать полноценным обедом или ужином.
Тесто замешивается на кефире, яйца не нужны. Оно должно постоять после замеса 25-30 минут. Фарш с луком и зеленью не обжаривается, а сразу попадает в тесто
Лепешки с фаршем / Фото: instagram.com/kerry__kitchen/
Формировать отдельно каждую лепешку не нужно. Нужно сделать рулет с начинкой, разделить на части и раскатать их толщиной в несколько сантиметров.
Рецепт со страницы kerry__kitchen.
Лепешки с фаршем
Ингредиенты:
- мука – 1 стакан;
- кефир – 150-170 г;
- соль, сода – по 0,5 ч. л.
Для начинки:
- фарш – 300 г;
- лук – 0,5 шт.;
- соль, перец, зелень – по вкусу.
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Как приготовить:
- В кефир комнатной температуры добавить соду, размешать. Оставить на 5 минут.
- Муку соединить с солью, в углубление влить кефир.
- Замесить нетугое тесто и оставить на 25 минут при комнатной температуре.
- Для начинки к фаршу добавить мелко нарезанный лук, зелень, соль и перец, перемешать.
- Разделить тесто на 3 части. На столе, присыпанном мукой, раскатать каждую часть теста в тонкую лепешку. Разместить часть фарша тонким слоем по всей лепешке. Свернуть в рулет.
- Разрезать на 5 частей. Припылить мукой и, разместив разрезом вниз, раскатать.
- Жарить на разогретом растительном масле на среднем огне до румяности с двух сторон.