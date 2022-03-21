Лепешки с фаршем – рецепт для обеда и альтернативы хлебу (яйца не нужны)

Лепешки – это не только моментальная замена хлебу, они могут стать полноценным обедом или ужином.

Тесто замешивается на кефире, яйца не нужны. Оно должно постоять после замеса 25-30 минут. Фарш с луком и зеленью не обжаривается, а сразу попадает в тесто

Лепешки с фаршем / Фото: instagram.com/kerry__kitchen/

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Формировать отдельно каждую лепешку не нужно. Нужно сделать рулет с начинкой, разделить на части и раскатать их толщиной в несколько сантиметров.

Рецепт со страницы kerry__kitchen.

Лепешки с фаршем

Ингредиенты:

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мука – 1 стакан;

кефир – 150-170 г;

соль, сода – по 0,5 ч. л.

Для начинки:

фарш – 300 г;

лук – 0,5 шт.;

соль, перец, зелень – по вкусу.

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Как приготовить:

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