Лимонное печенье с терпко-сладкой глазурью – рецепт ароматного дополнения у чаю

Уже постепенно появляются на рынках и в магазинах сочные лимоны с плотной кожурой. Так почему бы не использовать их в выпечке? Сок лимона и цедра нужны как в тесто, так и для глазури, которая будет украшать печенье. Особенность – для глазури нужен будет не обычный, а кондитерский сахар. И вполне может быть, что эта желтая ароматная выпечка станет постоянной в списке любимых домашних десертов.

Лимонное печенье – рецепт

Ингредиенты:

Лимонное печенье с глазурью / Фото: cooking.nytimes.com

Реклама

230 г муки;

170 грамм сахара;

85 г соленого сливочного масла;

2 лимона;

1 большое яйцо;

2 яичных желтка;

40 г кондитерского сахара.

Как приготовить:

Духовку разогрейте до 180 градусов. Выстелите 2 противня пергаментной бумагой. Смешайте муку и сахарный песок. Добавьте масло, слегка взбейте блендером, чтобы оставались кусочки масла. Добавьте цедру двух лимонов. В другой миске смешайте яйцо и яичные желтки. Выдавите из лимона 1 столовую ложку сока и смешайте с яйцами. Вылейте яичную смесь в мучную смесь и осторожно перемешайте, пока тесто не станет однородным. Раскатайте тесто в шарики диаметром 2,5 см и выложите на пергамент. Выпекайте по 12-13 минут, пока верхняя часть не станет твердой и не подсохнет. Остудите. Кондитерский сахар соедините с 2 чайными ложками лимонного сока и добавьте к кондитерскому сахару до получения однородной массы и консистенции пудры. При необходимости добавьте еще лимонного сока. Полейте глазурью печенье. Дайте постоять, пока не застынет.

Читайте также: