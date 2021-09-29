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Жевательное печенье с чаем Эрл Грей – рецепт печенья, которое сметается со стола

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
29 сентября, 14:26
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Чай можно взять из пакетиков, если есть листовой, то измельчить его. Также понадобится немного цедры апельсина и коричневый сахар, именно он придает выпечке тягучесть
Жевательное печенье с чаем Эрл Грей
Жевательное печенье с чаем Эрл Грей / Фото: cooking.nytimes.com

Чай как бы оживляет это песочное печенье. Вы могли подумать, что Эрл Грей просто заваривается и добавляется в тесто. Немного не так. Его нужно соединить с топленым маслом для максимального аромата выпечки. По желанию можно использовать шоколад или орехи. Перед тем, как ознакомиться с рецептом, узнайте главные лайфхаки по приготовлению домашнего печенья.

Жевательное печенье с чаем Эрл Грей

Ингредиенты:

  • 250 г сахарного песка;
  • 200 г несоленого сливочного масла;
  • 1 ст. л. тонко измельченных листьев чая Эрл Грей;
  • 100 г коричневого сахара;
  • щепотка соли;
  • 1/2 ч. л. мелко натертой цедры апельсина;
  • 1 шт. яйцо;
  • 2 ч. л. ванильного экстракта;
  • 320 г муки;
  • по 1/2 ч. л. разрыхлителя, пищевой соды.
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Как приготовить:

  1. Нагрейте духовку до 180 градусов и застелите противень пергаментной бумагой.
  2. Отсыпьте 100 г сахара в неглубокую посуду и отставьте.
  3. Растопите сливочное масло и чайные листья в небольшой кастрюле на среднем огне, помешивая. Как только масло начнет шипеть, снимите с огня и дайте остыть в течение 5 минут.
  4. Добавьте коричневый сахар, соль, цедру апельсина и оставшиеся 150 г обычного сахара. Взбейте миксером в течение 30 секунд. Смесь станет зернистой и расслоится.
  5. Добавьте яйцо и ваниль и перемешайте до однородного состояния примерно 30 секунд.
  6. Добавьте в миску муку, разрыхлитель и пищевую соду и перемешайте на низкой скорости миксера или резиновым шпателем.
  7. Сформируйте печенье, обваляв каждое в сахаре, и выложите на противень на расстоянии друг от друга.
  8. Выпекайте чуть больше 15 минут, до готовности.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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