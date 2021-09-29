Жевательное печенье с чаем Эрл Грей – рецепт печенья, которое сметается со стола

Чай можно взять из пакетиков, если есть листовой, то измельчить его. Также понадобится немного цедры апельсина и коричневый сахар, именно он придает выпечке тягучесть

Жевательное печенье с чаем Эрл Грей / Фото: cooking.nytimes.com

Чай как бы оживляет это песочное печенье. Вы могли подумать, что Эрл Грей просто заваривается и добавляется в тесто. Немного не так. Его нужно соединить с топленым маслом для максимального аромата выпечки. По желанию можно использовать шоколад или орехи. Перед тем, как ознакомиться с рецептом, узнайте главные лайфхаки по приготовлению домашнего печенья.

Жевательное печенье с чаем Эрл Грей

Ингредиенты:

250 г сахарного песка;

200 г несоленого сливочного масла;

1 ст. л. тонко измельченных листьев чая Эрл Грей;

100 г коричневого сахара;

щепотка соли;

1/2 ч. л. мелко натертой цедры апельсина;

1 шт. яйцо;

2 ч. л. ванильного экстракта;

320 г муки;

по 1/2 ч. л. разрыхлителя, пищевой соды.

Реклама

Как приготовить: