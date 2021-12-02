Лимонное пирожное с белковым кремом – рецепт недорогого удовольствия из детства

Те, кто застал советские времена, помнят это крупное пирожное из двух или трех бисквитов, соединенных белковым кремом.
Именно из-за того, что крем был с легкой кислинкой, производители назвали его лимонным.
Лимонное пирожное с белковым кремом как в детстве / Фото: instagram.com/terz_23/
Хотя на самом деле и духа цитрусовых там не было. Похоже, что эту функцию выполняла лимонная кислота, которая добавлялась в белковый крем.
Очень популярным оно стало около 50 лет тому назад. Вероятно, по нескольким причинам. Оно не было приторным и стоило немного дешевле других пирожных.
Чуть позже хозяйки стали печь домашнее красивое печенье "Лимончики", скорее, пирожное, но уже непосредственно в форме лимона.
В рецепте фудблогера terz_23 есть цедра лимона и сок. Если хочется вспомнить и почувствовать вкус пирожного того времени, то их присутствие среди ингредиентов нужно сокращать.
Также она предлагает новшество – сделать пропитку для коржей. В советском рецепте лимонного пирожного ее не было.
Лимонное пирожное
Ингредиенты для теста:
- Мука – 500 г
- Разрыхлитель – 1,5 ч. л.
- Сахар – 150 г
- Соль – 1/4 ч. л.
- Сливочное масло – 100 г
- Сметана 20% – 200 г
- Яйца – 2 шт.
Для крема:
- Яичные белки – 4 шт.
- Сахар – 200 г
- Вода – 100 мл
- Лимонный сок – 2,5 ст. л.
Для лимонной пропитки:
- Сахар – 380 г
- Сливочное масло – 200 г
- Яичные желтки – 4 шт.
- Лимоны – 2 шт.
Как приготовить:
- Для теста яйца растереть с сахаром, добавить мягкое сливочное масло, затем сметану. Смешать до однородности.
- Отдельно смешать муку, разрыхлитель, соль. Ввести частями сухую смесь к жидкой. Тесто будет липковатым.
- Смазать руки растительным маслом и разделить тесто пополам, каждую часть завернуть в пищевую пленку, прижать в плоский прямоугольник. Убрать в морозилку на 10 минут.
- Раскатать на пергаменте в пласт толщиной 2-3 см. Обрезать края теста по размеру листа А4.
- Перенести тесто с пергаментом на противень. Повторить со второй частью. Нарезать каждый пласт на одинаковые прямоугольники. Коржи вместе с обрезками теста выпекать около 15 минут при 200 градусах до золотистого оттенка.
- Для крема воду и сахар довести до кипения, уменьшить огонь до минимума, варить сироп 5-7 минут. Снять с огня, влить сок лимона и быстро перемешать.
- К белкам добавить лимонный сок, взбивать миксером 5-7 минут до устойчивой пены. Тонкой струйкой влить сироп в белковую массу. Взбивать до полного остывания крема.
- Для пропитки снять цедру с 1 лимона. Выжать сок из 2 лимонов. Смешать с половиной сахара, довести до кипения на среднем огне. Желтки растереть с остальным сахаром.
- Залить желтки горячим соком, тщательно размешать, варить на слабом огне до загустения. Процедить через сито, добавить частями мягкое масло. Перемешать, накрыть пленкой, остудить в холодильнике.
- Распределить заливку слоем 2-3 мм по одной части прямоугольников, сверху нанести крем слоем 1,5 см. Вплотную выложить на крем прямоугольники теста второго коржа. Сверху на них нанести пропитку и крем.
- Испеченные обрезки теста растереть в крошку, посыпать верх десерта. Разделить пирожные на отдельные порции. Убрать в холодильник на 30 минут.