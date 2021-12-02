Лимонное пирожное с белковым кремом – рецепт недорогого удовольствия из детства

Те, кто застал советские времена, помнят это крупное пирожное из двух или трех бисквитов, соединенных белковым кремом.

Именно из-за того, что крем был с легкой кислинкой, производители назвали его лимонным.

Лимонное пирожное с белковым кремом как в детстве / Фото: instagram.com/terz_23/

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Хотя на самом деле и духа цитрусовых там не было. Похоже, что эту функцию выполняла лимонная кислота, которая добавлялась в белковый крем.

Очень популярным оно стало около 50 лет тому назад. Вероятно, по нескольким причинам. Оно не было приторным и стоило немного дешевле других пирожных.

Чуть позже хозяйки стали печь домашнее красивое печенье "Лимончики", скорее, пирожное, но уже непосредственно в форме лимона.

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В рецепте фудблогера terz_23 есть цедра лимона и сок. Если хочется вспомнить и почувствовать вкус пирожного того времени, то их присутствие среди ингредиентов нужно сокращать.

Также она предлагает новшество – сделать пропитку для коржей. В советском рецепте лимонного пирожного ее не было.

Лимонное пирожное

Ингредиенты для теста:

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Мука – 500 г

Разрыхлитель – 1,5 ч. л.

Сахар – 150 г

Соль – 1/4 ч. л.

Сливочное масло – 100 г

Сметана 20% – 200 г

Яйца – 2 шт.

Для крема:

Яичные белки – 4 шт.

Сахар – 200 г

Вода – 100 мл

Лимонный сок – 2,5 ст. л.

Для лимонной пропитки:

Сахар – 380 г

Сливочное масло – 200 г

Яичные желтки – 4 шт.

Лимоны – 2 шт.

Как приготовить: