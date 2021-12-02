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Лимонное пирожное с белковым кремом – рецепт недорогого удовольствия из детства

Ирина Маслова
2 декабря, 10:47
Понятно, что в те времена о присутствии цитрусовых в пирожном речь не шла, так как использовалась лимонная кислота. Но приемлемая цена советского десерта безусловно привлекала

Те, кто застал советские времена, помнят это крупное пирожное из двух или трех бисквитов, соединенных белковым кремом.

Именно из-за того, что крем был с легкой кислинкой, производители назвали его лимонным.

Лимонное пирожное с белковым кремом как в детстве / Фото: instagram.com/terz_23/

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Хотя на самом деле и духа цитрусовых там не было. Похоже, что эту функцию выполняла лимонная кислота, которая добавлялась в белковый крем.

Очень популярным оно стало около 50 лет тому назад. Вероятно, по нескольким причинам. Оно не было приторным и стоило немного дешевле других пирожных.

Чуть позже хозяйки стали печь домашнее красивое печенье "Лимончики", скорее, пирожное, но уже непосредственно в форме лимона.

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В рецепте фудблогера terz_23 есть цедра лимона и сок. Если хочется вспомнить и почувствовать вкус пирожного того времени, то их присутствие среди ингредиентов нужно сокращать.

Также она предлагает новшество – сделать пропитку для коржей. В советском рецепте лимонного пирожного ее не было.

Лимонное пирожное

Ингредиенты для теста:

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  • Мука – 500 г
  • Разрыхлитель – 1,5 ч. л.
  • Сахар – 150 г
  • Соль – 1/4 ч. л.
  • Сливочное масло – 100 г
  • Сметана 20% – 200 г
  • Яйца – 2 шт.

Для крема:

  • Яичные белки – 4 шт.
  • Сахар – 200 г
  • Вода – 100 мл
  • Лимонный сок – 2,5 ст. л.

Для лимонной пропитки:

  • Сахар – 380 г
  • Сливочное масло – 200 г
  • Яичные желтки – 4 шт.
  • Лимоны – 2 шт.

Как приготовить:

  1. Для теста яйца растереть с сахаром, добавить мягкое сливочное масло, затем сметану. Смешать до однородности.
  2. Отдельно смешать муку, разрыхлитель, соль. Ввести частями сухую смесь к жидкой. Тесто будет липковатым.
  3. Смазать руки растительным маслом и разделить тесто пополам, каждую часть завернуть в пищевую пленку, прижать в плоский прямоугольник. Убрать в морозилку на 10 минут.
  4. Раскатать на пергаменте в пласт толщиной 2-3 см. Обрезать края теста по размеру листа А4.
  5. Перенести тесто с пергаментом на противень. Повторить со второй частью. Нарезать каждый пласт на одинаковые прямоугольники. Коржи вместе с обрезками теста выпекать около 15 минут при 200 градусах до золотистого оттенка.
  6. Для крема воду и сахар довести до кипения, уменьшить огонь до минимума, варить сироп 5-7 минут. Снять с огня, влить сок лимона и быстро перемешать.
  7. К белкам добавить лимонный сок, взбивать миксером 5-7 минут до устойчивой пены. Тонкой струйкой влить сироп в белковую массу. Взбивать до полного остывания крема.
  8. Для пропитки снять цедру с 1 лимона. Выжать сок из 2 лимонов. Смешать с половиной сахара, довести до кипения на среднем огне. Желтки растереть с остальным сахаром.
  9. Залить желтки горячим соком, тщательно размешать, варить на слабом огне до загустения. Процедить через сито, добавить частями мягкое масло. Перемешать, накрыть пленкой, остудить в холодильнике.
  10. Распределить заливку слоем 2-3 мм по одной части прямоугольников, сверху нанести крем слоем 1,5 см. Вплотную выложить на крем прямоугольники теста второго коржа. Сверху на них нанести пропитку и крем.
  11. Испеченные обрезки теста растереть в крошку, посыпать верх десерта. Разделить пирожные на отдельные порции. Убрать в холодильник на 30 минут.