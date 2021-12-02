Лимонне тістечко з білковим кремом – рецепт недорогого задоволення з дитинства

Ті, хто застав радянські часи, пам'ятають це велике тістечко з двох або трьох бісквітів, з'єднаних білковим кремом.

Саме через те, що крем був з легкою кислинкою, виробники назвали його лимонним.

Лимонне тістечко з білковим кремом як у дитинстві / Фото: instagram.com/terz_23/

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Хоча насправді й духу цитрусових там не було. Схоже, що цю функцію виконувала лимонна кислота, яка додавалася в білковий крем.

Дуже популярним воно стало близько 50 років тому. Ймовірно, з кількох причин. Воно не було надто солодким і коштувало трохи дешевше інших тістечок.

Трохи пізніше господарки стали пекти домашнє красиве печиво "Лимончики", швидше тістечко, але вже безпосередньо у формі лимона.

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У рецепті фудблогерки terz_23 є цедра лимона та сік. Якщо хочеться згадати і відчути смак тістечка того часу, їхню присутність серед інгредієнтів треба скорочувати.

Також вона пропонує нововведення – зробити просочення для коржів. У радянському рецепті лимонного тістечка його не було.

Лимонне тістечко

Інгредієнти для тіста:

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Борошно – 500 г

Розпушувач – 1,5 ч. л.

Цукор – 150 г

Сіль – 1/4 ч. л.

Вершкове масло – 100 г

Сметана 20% – 200 г

Яйця – 2 шт.

Для крему:

Яєчні білки – 4 шт.

Цукор – 200 г

Вода – 100 мл

Лимонний сік – 2,5 ст. л.

Для лимонного просочення:

Цукор – 380 г

Вершкове масло – 200 г

Яєчні жовтки – 4 шт.

Лимони – 2 шт.

Як приготувати: