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Лионский салат с беконом и яйцом – им можно накормить 4 человек

Ирина Маслова
14 декабря, 18:29
Существует несколько вариантов подачи – с яйцом, сваренным вкрутую, и пашот. Главное – это большое количество свежей салатной зелени

Для многих французская кухня – это что-то изысканное, с заморочками в технологии приготовления. Это не всегда так.

Мы знаем о вкуснейшей говядине по-бургундски, сделать которую несложно, теперь этот Лионский салат или "Лионез", его второе имя.

Лионский салат / Фото: instagram.com/brookroadphotography

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Говорят, что руку в изобретение салата приложили лионские прачки. Когда-то они брали с собой на работу немного хлеба, немного бекона и яйца.

У реки они садились обедать в прикуску с побегами дикого одуванчика. Собственно, так и появился "Лионез".

В одной порции обязательно должно быть яйцо, желательно пашот. Что касается зелени, то лучше, если она будет с горчинкой.

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В рецепте от art_de_vivre_s_tr_gourmet это салат фризе.

Лионский салат

Ингредиенты:

  • 200 г бекона;
  • 1 ст. л. дижонской горчицы;
  • 1 лук-шалот;
  • лимонный сок;
  • салат фризе или другой салат;
  • оливковое масло;
  • 4 яйца;
  • белый винный уксус, сухарики, соль, перец – по вкусу.

Как приготовить:

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  1. Отварить бекон в сковороде с 1 стаканом воды. Уменьшить огонь и готовить, пока вода не испарится и бекон не станет хрустящим, 35-40 минут.
  2. Переложить бекон на бумажные полотенца, обсушив, переложить в салатник к салату фризе. Смешать лимонный сок, горчицу, мелко порезанный лук-шалот, соль и перец. Сварить яйца пашот.
  3. В салат с беконом добавить соус винегрет, перемешать и подавать на тарелки, сверху выложить яйцо, сухарики.