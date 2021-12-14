Лионский салат с беконом и яйцом – им можно накормить 4 человек

Для многих французская кухня – это что-то изысканное, с заморочками в технологии приготовления. Это не всегда так.

Мы знаем о вкуснейшей говядине по-бургундски, сделать которую несложно, теперь этот Лионский салат или "Лионез", его второе имя.

Лионский салат / Фото: instagram.com/brookroadphotography

Реклама

Говорят, что руку в изобретение салата приложили лионские прачки. Когда-то они брали с собой на работу немного хлеба, немного бекона и яйца.

У реки они садились обедать в прикуску с побегами дикого одуванчика. Собственно, так и появился "Лионез".

В одной порции обязательно должно быть яйцо, желательно пашот. Что касается зелени, то лучше, если она будет с горчинкой.

Реклама

В рецепте от art_de_vivre_s_tr_gourmet это салат фризе.

Лионский салат

Ингредиенты:

200 г бекона;

1 ст. л. дижонской горчицы;

1 лук-шалот;

лимонный сок;

салат фризе или другой салат;

оливковое масло;

4 яйца;

белый винный уксус, сухарики, соль, перец – по вкусу.

Как приготовить:

Реклама