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Ліонський салат з беконом та яйцем – ним можна нагодувати 4 людини

Ірина Маслова
14 грудня, 18:29
Існує кілька варіянтів подачі – з яйцем, звареним круто, та пашот. Головне – це велика кількість свіжої салатної зелені

Для багатьох французька кухня – це щось вишукане, із заморочками у технології приготування. Це не завжди так.

Ми знаємо про смачну яловичину по-бургундськи, зробити яку нескладно, тепер цей Ліонський салат або "Ліонез", його друге ім'я.

Ліонський салат / Фото: instagram.com/brookroadphotography

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Кажуть, що руку до створення салату доклали ліонські прачки. Колись вони брали із собою на роботу трохи хліба, трохи бекону та яйця.

Біля річки вони сідали обідати в прикуску з пагонами дикої кульбаби. Власне, так і з'явився "Ліонез".

В одній порції обов'язково має бути яйце, бажано пашот. Щодо зелені, то краще, якщо вона буде гіркувата.

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У рецепті від art_de_vivre_s_tr_gourmet це салат фризе.

Ліонський салат

Інгредієнти:

  • 200 г бекону;
  • 1 ст. л. діжонської гірчиці;
  • 1 цибуля-шалот;
  • лимонний сік;
  • салат фризе або інший салат;
  • оливкова олія;
  • 4 яйця;
  • білий винний оцет, сухарики, сіль, перець – за смаком.

Як приготувати:

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  1. Відварити бекон у сковороді з 1 склянкою води. Зменшити вогонь і готувати, доки вода не випарується і бекон не стане хрумким, 35-40 хвилин.
  2. Перекласти бекон на паперові рушники, обсушивши, перекласти в салатник до салату фризе. Змішати лимонний сік, гірчицю, дрібно порізану цибулю-шалот, сіль та перець. Зварити яйця пашот.
  3. У салат з беконом додати соус вінегрет, перемішати і подавати на тарілки, зверху викласти яйце, сухарики.