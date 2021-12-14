Ліонський салат з беконом та яйцем – ним можна нагодувати 4 людини

Для багатьох французька кухня – це щось вишукане, із заморочками у технології приготування. Це не завжди так.

Ми знаємо про смачну яловичину по-бургундськи, зробити яку нескладно, тепер цей Ліонський салат або "Ліонез", його друге ім'я.

Ліонський салат / Фото: instagram.com/brookroadphotography

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Кажуть, що руку до створення салату доклали ліонські прачки. Колись вони брали із собою на роботу трохи хліба, трохи бекону та яйця.

Біля річки вони сідали обідати в прикуску з пагонами дикої кульбаби. Власне, так і з'явився "Ліонез".

В одній порції обов'язково має бути яйце, бажано пашот. Щодо зелені, то краще, якщо вона буде гіркувата.

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У рецепті від art_de_vivre_s_tr_gourmet це салат фризе.

Ліонський салат

Інгредієнти:

200 г бекону;

1 ст. л. діжонської гірчиці;

1 цибуля-шалот;

лимонний сік;

салат фризе або інший салат;

оливкова олія;

4 яйця;

білий винний оцет, сухарики, сіль, перець – за смаком.

Як приготувати:

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