Ліонський салат з беконом та яйцем – ним можна нагодувати 4 людини

Для багатьох французька кухня – це щось вишукане, із заморочками у технології приготування. Це не завжди так.
Ми знаємо про смачну яловичину по-бургундськи, зробити яку нескладно, тепер цей Ліонський салат або "Ліонез", його друге ім'я.
Ліонський салат / Фото: instagram.com/brookroadphotography
Кажуть, що руку до створення салату доклали ліонські прачки. Колись вони брали із собою на роботу трохи хліба, трохи бекону та яйця.
Біля річки вони сідали обідати в прикуску з пагонами дикої кульбаби. Власне, так і з'явився "Ліонез".
В одній порції обов'язково має бути яйце, бажано пашот. Щодо зелені, то краще, якщо вона буде гіркувата.
У рецепті від art_de_vivre_s_tr_gourmet це салат фризе.
Ліонський салат
Інгредієнти:
- 200 г бекону;
- 1 ст. л. діжонської гірчиці;
- 1 цибуля-шалот;
- лимонний сік;
- салат фризе або інший салат;
- оливкова олія;
- 4 яйця;
- білий винний оцет, сухарики, сіль, перець – за смаком.
Як приготувати:
- Відварити бекон у сковороді з 1 склянкою води. Зменшити вогонь і готувати, доки вода не випарується і бекон не стане хрумким, 35-40 хвилин.
- Перекласти бекон на паперові рушники, обсушивши, перекласти в салатник до салату фризе. Змішати лимонний сік, гірчицю, дрібно порізану цибулю-шалот, сіль та перець. Зварити яйця пашот.
- У салат з беконом додати соус вінегрет, перемішати і подавати на тарілки, зверху викласти яйце, сухарики.