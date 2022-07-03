Липкий шоколадный пирог – рецепт главного десерта к чаю в Швеции (фото)

Кладкака такой же популярный среди шведов, как и их коричные булочки. Готовится он не дольше получаса и отличается необычной текстурой. В Швеции его называют "размазней", потому что он действительно кажется недопеченным.
Но так нужно. Поэтому важна температура духовки и время выпекания. Понадобится всего три столовых ложки хорошего какао. Насыщенный шоколадный вкус вы точно получите. Подавайте со сметаной, сливками или мороженым.
Рецепт пирога кладкака из Швеции / Фото: istockphoto.com, Коллаж: Сегодня, www.arla.se
Как сообщают на сайте www.epicurious.com, идеальная кладкака очень мягкая внутри, а сверху – плотная корочка.
Шведский шоколадный пирог кладкака
Шведский шоколадный пирог кладкака / Фото: www.epicurious.com
Ингредиенты:
- 2 яйца;
- 200 г сахара;
- 150 г муки;
- 1 ст. л. экстракт ванили или ванилин;
- 3 ст. л. хорошего какао;
- щепотка соли;
- 100 г сливочного масла комнатной температуры.
Как приготовить:
- Разогрейте духовку до 170 градусов. Форму застелите и смажьте сливочным маслом.
- Взбейте яйца, сахар и ваниль до пышности.
- Просейте сухие ингредиенты в яично-сахарную смесь. Смешайте, добавьте растопленное сливочное масло.
- Вылейте в форму. Выпекайте около 10-15 минут. Точное время может варьироваться, поэтому следите за тортом.
- Оставьте остывать в форме, подавайте с мороженым.
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