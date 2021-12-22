Любимый банановый кекс Меган Маркл – готовится быстро и из очень доступных продуктов

Выпечка с бананами, самая разная, – это способ утилизировать перезревшие фрукты и одновременно получить отличный десерт к чаю.

В США и Британии подобные кексы называются хлебом, вероятно, из-за схожести форм, но, по сути, это сочная и ароматная выпечка.

Рецепт бананового кекса, который любит Меган Маркл / Фото: Коллаж: Сегодня

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Ну и если испечь его, то получим возможность узнать, за что же его так любит Меган Маркл.

В рецепте, опубликованном Іrishtatler.com, есть кокосовая мука. Как альтернатива это может быть рисовая.

Любимый банановый кекс Меган Маркл

Ингредиенты:

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2 перезрелых банана;

1 спелый банан;

2 ст. л. кленового сиропа;

2 ч. л. экстракта ванили или ванилин;

2 ст. л. сливочного масла;

2 яйца;

1 стакан миндальной муки;

1/4 стакана кокосовой муки;

пищевая сода;

по половине ч. л. соли, корицы, молотого имбиря, тертого шоколада.

Как приготовить: