Малиновое, абрикосовое или из крыжовника – какое вы варенье по гороскопу (фото)

Мы писали подробный кулинарный гороскоп для всех знаков зодиака. Теперь, в период активной консервации, узнаем, на какое варенье похож каждый из нас, какие черты ассоциируются с той или другой ягодой или фруктами.
Овен – яблочное варенье, повидло
Какое вы варенье по гороскопу / Фото: freepik.com, Коллаж: Сегодня
Авторитетные и сильные Овны поражают своей способностью никогда не сходить с пути и идти четко к цели.
Люди мощные и безоговорочные, иногда с ними сложно находиться рядом. Но они редко отказывают в помощи, часто бывают полезными, как и варенье из яблок.
Телец – малиновое
Тельцы бывают разные, но основная их часть – люди мудрые, решительные и спокойные. Они любят погружаться в раздумья и ностальгировать.
Любимое варенье из детства – малиновое – это Тельцы.
Близнецы – вишневое
Душистое и красивое варенье очень напоминает Близнецов. Это привлекательные люди, к ним тянутся другие, к ним прислушиваются.
Но не стоит их нервировать – Близнецы очень резко могут поменяться. До неузнаваемости. Вишневое варенье – это их варенье.
Здесь собраны три знака зодиака, которые лучше всех умеют готовить.
Рак – черничное
Вероятно, одно из самых полезных варений. Это известно людям с проблемами зрения. У Раков со внутренним зрением все хорошо – они разбираются в людях, понимают ситуацию, всегда анализируют, они улыбчивы. В их окружении только избранные.
Лев – варенье из черной смородины
Особая ягода. То есть если вам удалось ее распробовать и оценить неповторимый вкус, то она станет одной из ваших любимых.
Так и со Львами – сначала резкие и категоричные, но если они вам доверяют, то примут со всеми недостатками. Большинство Львов любят сладкое, в варенье из черной смородины сахара можно класть побольше.
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Дева – варенье из красной смородины
Это кисло-сладкая ягода идеальной формы. А Девы всегда стремятся к идеалу, они перфекционисты. А еще красная смородина особенно вкусная, когда превращается в варенье.
Весы – клубничное
Это варенье, к которому сложно придраться. Как и к Весам. Вот умеют эти люди грациозно выходить из любого конфликта и неприятностей, а когда нужно, включают свою неповторимую способность – все уравновешивать и расставлять по правильным местам.
Скорпион – варенье из крыжовника
Редкое варенье, на любителя. Но вкусное. Саму ягоду сложно обрывать, да и варенье из крыжовника – дело непростое. Как и общаться со Скорпионами.
Ведь они не любят, когда им перечат и с ними не соглашаются. Могут сказать горькую правду в глаза, не задумываясь.
Стрелец – абрикосовое
Яркое варенье, как и Стрельцы. Вот эти люди, в большей своей массе, практически не унывают и не терпят однообразия. Этим они и привлекают к себе.
Есть один минус – эти люди быстро увлекаются чем-то и так же быстро теряют к этому интерес. Как и абрикосовое варенье: очень вкусно, но много не съешь.
Козерог – варенье из ревеня
Очень необычное варенье, нестандартное. Не из ягод и не из фруктов. Вот так смотришь на Козерогов и думаешь – вот что опять им не так?
Никогда эти люди не скажут, что у них в голове. Но их напористости и уверенности в себе можно позавидовать.
Водолей – сливовое
У Водолеев репутация очень интеллектуальных людей. Они умеют решать проблемы и, как правило, довольно прогрессивны.
А еще Водолеи всегда стремятся к оригинальности, поэтому даже свое сливовое варенье могут сварить по-особенному, например, с цедрой цитрусовых.
Рыбы – грушевое
Груша практически никогда не разочарует. Идеальная обтекаемая форма этого фрукта напоминает о женственности Рыб, а нежная мякоть – об их ранимости.
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