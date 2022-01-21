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Мандариновое печенье с трещинками – рецепт ярко-оранжевой выпечки

Ирина Маслова
21 января, 08:15
Несмотря на всю красоту печенья, оно готовится из простых ингредиентов. Цедра мандаринов должна быть сочной. Еще можно использовать цедру апельсина или лимона

Ну отлично же, когда домашнее печенье обладает концентрированным вкусом и ароматом. Как, например, яблочное с соленой карамелью. Тогда оно в секунду сметется со стола и оставит желание попробовать его снова.

Этот рецепт – новое решение любимого шоколадного печенья с трещинками. Оно тоже с хрустящей корочкой сверху и мягкое внутри.

Мандариновое печенье с трещинками / Фото: instagram.com/dusi_cake/

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Вместе с цедрой мандарина можно использовать цедру лимона или апельсина. Еще можно добавить орехи.

Фудблогер nebesnyii_mindal предупреждает, что ее количества ингредиентов хватит на небольшую порцию. Так что удваивайте, а то и утраивайте их.

Мандариновое печенье с трещинками

Мандариновое печенье с трещинками / Фото: instagram.com/nebesnyii_mindal/

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Ингредиенты:

  • по 100 г муки, сахарной пудры;
  • 30 г сливочного масла;
  • по 1/2 ч. л. разрыхлителя, ванильной эссенции;
  • 1 яйцо С1;
  • 2 ч. л. цедры мандарина.

Рецепт еще одного классного печенья, сырного, найдете здесь.

Как приготовить:

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  1. Соединить все сухие ингредиенты и просеять в миску. Добавить мелко нарезанное сливочное масло и перетереть в крошку.
  2. Добавить яйцо и эссенцию. Хорошо вымешать. Тесто будет вязкое, так и должно быть.
  3. Убрать в холодильник минимум на час. Разогреть духовку до 180 градусов.
  4. Из теста сформировать шарики и обвалять в сахарной пудре.
  5. Противень застелить пергаментом и выложить заготовки.
  6. Выпекать без конвекции 8-9 минут. Дать остыть.