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Мандаринове печиво з тріщинками – рецепт жовтогарячої випічки

Ірина Маслова
21 січня, 08:15
Попри всю красу печива, воно готується з простих інгредієнтів. Цедра мандаринів має бути соковитою. Ще можна використовувати цедру апельсина або лимона

Ну чудово ж, коли домашнє печиво має концентрований смак і аромат. Як, наприклад, яблучне із солоною карамеллю. Тоді воно за секунду змітеться зі столу і залишить бажання спробувати його знову.

Цей рецепт – нове рішення улюбленого шоколадного печива із тріщинками. Воно також з хрусткою скоринкою зверху і м'яке всередині.

Мандаринове печиво з тріщинками / Фото: instagram.com/dusi_cake/

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Разом з цедрою мандарина можна використовувати цедру лимона або апельсина. Ще можна додати горіхи.

Фудблогерка nebesnyii_mindal попереджає, що її кількості інгредієнтів вистачить на маленьку порцію. Тож подвоюйте, а то й потроюйте їх.

Мандаринове печиво з тріщинками

Мандаринове печиво з тріщинками / Фото: instagram.com/nebesnyii_mindal/

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Інгредієнти:

  • по 100 г борошна, цукрової пудри;
  • 30 г вершкового масла;
  • по 1/2 ч. л. розпушувача, ванільної есенції;
  • 1 яйце С1;
  • 2 ч. л. цедри мандарина.

Рецепт ще одного класного печива, сирного, знайдете тут.

Як приготувати:

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  1. З'єднати всі сухі інгредієнти та просіяти в миску. Додати дрібно нарізане вершкове масло та перетерти в крихту.
  2. Додати яйце та есенцію. Добре вимішати. Тісто буде в'язке, так і має бути.
  3. Прибрати у холодильник мінімум на годину. Розігріти духовку до 180 градусів.
  4. З тіста сформувати кульки та обваляти у цукровій пудрі.
  5. Деко застелити пергаментом і викласти заготівлі.
  6. Випікати без конвекції 8-9 хвилин. Дати охолонути.