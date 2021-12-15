Манник на сметане с сахарной помадкой – рецепт из кулинарных тетрадей наших мам

Манник был пирогом выходного дня, но если его украсить орехами, какао или, как в нашем случае, сахарной помадкой, он вполне мог украсить праздничный стол.
В отличие от "Столичного" кекса с изюмом, подобные пироги не продавались в магазине. Его рецепты усовершенствовались в домашних условиях.
Манник на сметане - рецепт как в детстве / Фото: instagram.com/iamcookru/
Манник пекли или на кефире, или на сметане. В рецепте от iamcookru предлагается украсить его сахарной помадкой.
Если хочется без нее, количество сахара можно увеличить.
Манник на сметане
Ингредиенты:
- Манная крупа – 120 г
- Сметана – 230 г
- Сахар – 120 г
- Яйцо – 2 шт.
- Соль – щепотка
- Ванилин – на кончике ножа
- Сливочное масло – 50 г
- Мука пшеничная – 100 г
- Разрыхлитель – 8 г
Помадка:
- Сахарная пудра – 3 ст. л.
- Вода – 2-2,5 ч. л.
Как приготовить:
- Соединить манку со сметаной и оставить для набухания на 15-20 минут.
- Взбить до пышности яйца с сахаром. Частями ввести яичную массу в манку со сметаной.
- Влить растопленное масло и перемешать. Добавить муку с разрыхлителем и хорошо вымесить тесто. Застелить дно формы пергаментом. Выложить тесто и разровнять.
- Выпекать 30-40 минут при 190 градусах. Готовность проверять зубочисткой. Остудить.
- Для помадки соединить сахарную пудру с водой, полить манник.