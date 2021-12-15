Манник на сметані з цукровою помадкою – рецепт з кулінарних зошитів наших мам

Манник був пирогом вихідного дня, але якщо його прикрасити горіхами, какао або, як у нашому випадку, цукровою помадкою, він цілком міг прикрасити святковий стіл.

На відміну від "Столичного" кексу з родзинками, подібні пироги не продавалися в магазині. Його рецепти вдосконалилися в домашніх умовах.

Манник на сметані - рецепт як у дитинстві / Фото: instagram.com/iamcookru/

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Манник пекли або на кефірі, або на сметані. У рецепті від iamcookru пропонується прикрасити його цукровою помадкою.

Якщо хочеться без неї кількість, кількість цукру можна збільшити.

Манник на сметані

Інгредієнти:

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Манна крупа – 120 г

Сметана – 230 г

Цукор – 120 г

Яйце – 2 шт.

Сіль – щіпка

Ванілін – на кінчику ножа

Вершкове масло – 50 г

Борошно пшеничне – 100 г

Розпушувач – 8 г

Помадка:

Цукрова пудра – 3 ст. л.

Вода – 2-2,5 ч. л.

Як приготувати: