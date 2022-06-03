Маринованные лимоны – быстрый рецепт освежающей закуски из Марокко

Обычно мы маринуем овощи, для многих неожиданно – даже редис. На такие закуски наши рецепторы приветственно реагируют. А вот в Марокко маринованные лимоны, как для нас, например, огурцы.

То есть в каждом доме просто обязана быть такая заготовка. Их ставят на стол к рыбным блюдам, добавляют нарезанные маринованные цитрусовые в мясо или соусы.

Рецепт маринованных марокканских лимонов

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Рекомендуем взять несколько штук лимонов на пробу, чтобы понять, подходит вам эта закуска или нет. На сайте silkroadrecipes.com используют шесть лимонов для маринования и сок из четырех лимонов для маринада.

Специи для марокканских маринованных лимонов найдутся на каждой кухне, а вот соль нужна исключительно крупная морская. Закуску можно пробовать через пять дней, а хранится она до одного месяца.

Марокканские маринованные лимоны

Марокканские маринованные лимоны / Фото: silkroadrecipes.com

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Ингредиенты:

6 больших лимонов;

4 лимона для сока;

по 1 ч. л. молотых семян фенхеля, молотого кориандра;

по ½ ч. л. черного перца, молотой корицы

200 г морской соли.

Как приготовить:

Соедините специи с морской солью. Вымойте и высушите лимоны. Разрежьте на 4-5 долек почти до основания. Вотрите смесь специй внутрь каждого лимона. Уложите лимоны как можно плотнее в чистую герметичную банку. Чем меньше места между лимонами, тем лучше. Выдавите сок из четырех лимонов и добавьте в банку. Храните в прохладном темном месте. Перед употреблением смойте рассол с лимонов.

Не пропустите быстрый рецепт еще одной закуски из маринованных овощей на праздник и на каждый день.