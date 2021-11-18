Медовик на Новый год 2022 и крем Шарлотт к нему – эти рецепты стоит сохранить

Сладкий стол на Новый год 2022 может быть оформлен интересным разнообразием, а можно приготовить проверенный временем медовик. Тем более что Водяной Тигр не требовательный к новогоднему столу и одобрит изысканную скромность.

Рецептов медовика его существует масса. Удобно, что не нужно долго мучиться с коржами, а испечь один корж и нарезать его на квадраты. Хуже от этого он все равно не станет.

Медовик на Новый год 2022 / Фото: instagram.com/tasyamanchenko/

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Быстрый медовик по рецепту m_food.k представлен с классическим для него кремом на основе сметаны. Но стоит попробовать испечь его с кремом Шарлотт.

Фудблогер Konditerka.a предлагает добавить коньяк, так того требует классический рецепт. Шарлотт плотный, поэтому медовик должен пропитываться ним чуть дольше обычного.

Крем Шарлотт

Крем Шарлотт / Фото: instagram.com/chilichocola/

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Ингредиенты:

Сливочное масло 82,5% – 180 г

Желток

Сахар – 130 г

Молоко – 90 мл

Пакетик ванильного сахара

Коньяк – 1 ст. л.

Как приготовить:

Желток смешать с молоком и сахаром венчиком. На медленном огне в сотейнике, при постоянном помешивании, довести смесь до кипения и варить 1-2 минуты до загустения. Готовый сироп похож на сгущенку. Охладить. Мягкое масло взбить с ванильным сахаром добела. Взбивать нужно неинтенсивно. Постепенно ввести сироп по столовой ложке, взбивая. В конце добавить коньяк.

Медовик со сметанным кремом

Медовик со сметанным кремом / Фото: instagram.com/m_food.k/

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Ингредиенты для теста:

Сливочное масло – 200 г

Мед – 160 г

Мука – 460 г

Сахар – 160 г

Щепотка соли

Сода – 2 ч. л

Яйца – 4 шт.

Для крема:

Сметана 15-20% – 1400 г

Сахар – 7 ст. л.

Щепотка ванилина

Как приготовить:⠀