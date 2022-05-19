Мгновенные пирожки без муки и замеса – для начинки возьмите вареные яйца

Они замешиваются на манке и молоке. Кстати, наш любимый манник тоже можно приготовить без муки и яиц.
Для этих пирожков яйца нужны. Они отварятся, нарежутся или натрутся и соединятся с зеленью – это начинка. Начинка может быть самой разной, но если это фарш, то его предварительно обжарьте.
Пирожки с яичной начинкой, рецепт без муки / Фото: instagram.com/lf_recepts_pp/
Когда основа для теста будет готова, ее нужно немного остудить. Алена Митрофанова советует помочь тесту это сделать, помешивая массу венчиком. Так можно избежать появления на манке корочки.
Пирожки без муки с яичной начинкой
Пирожки без муки с яичной начинкой / Фото: Алена Митрофанова
Ингредиенты:
- 120 г манки;
- 500 мл молока;
- 1 ч. л. сахара;
- щепотка соли;
- 3 вареных яйца;
- пучок зеленого лука;
- 2 ст. л. растопленного сливочного масла;
- соль манка и мука – для обвалки.
Как приготовить:
- В манку налить молоко, добавить соль и сахар. Поставить на средний огонь и готовить, помешивая венчиком, до густого состояния. Когда каша будет остывать, нужно периодически помешивать, чтоб не образовалась корочка.
- Яйца нарезать или натереть, соединить с растопленным сливочным маслом. Посолить и перемешать.
- Сформировать пирожки и обвалять в манке.
- Жарить на разогретом масле до золотистого цвета. Выложить на бумажное полотенце.
Подробней, как формировать пирожки без муки, смотрите в видео.
Обязательно попробуйте на ужин простое куриное суфле, мука для него тоже не понадобится.