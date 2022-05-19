Мгновенные пирожки без муки и замеса – для начинки возьмите вареные яйца

Они замешиваются на манке и молоке. Кстати, наш любимый манник тоже можно приготовить без муки и яиц.

Для этих пирожков яйца нужны. Они отварятся, нарежутся или натрутся и соединятся с зеленью – это начинка. Начинка может быть самой разной, но если это фарш, то его предварительно обжарьте.

Пирожки с яичной начинкой, рецепт без муки / Фото: instagram.com/lf_recepts_pp/

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Когда основа для теста будет готова, ее нужно немного остудить. Алена Митрофанова советует помочь тесту это сделать, помешивая массу венчиком. Так можно избежать появления на манке корочки.

Пирожки без муки с яичной начинкой

Пирожки без муки с яичной начинкой / Фото: Алена Митрофанова

Ингредиенты:

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120 г манки;

500 мл молока;

1 ч. л. сахара;

щепотка соли;

3 вареных яйца;

пучок зеленого лука;

2 ст. л. растопленного сливочного масла;

соль манка и мука – для обвалки.

Как приготовить:

В манку налить молоко, добавить соль и сахар. Поставить на средний огонь и готовить, помешивая венчиком, до густого состояния. Когда каша будет остывать, нужно периодически помешивать, чтоб не образовалась корочка. Яйца нарезать или натереть, соединить с растопленным сливочным маслом. Посолить и перемешать. Сформировать пирожки и обвалять в манке. Жарить на разогретом масле до золотистого цвета. Выложить на бумажное полотенце.

Подробней, как формировать пирожки без муки, смотрите в видео.

Обязательно попробуйте на ужин простое куриное суфле, мука для него тоже не понадобится.