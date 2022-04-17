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Ароматный манник – два рецепта без муки и без яиц

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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17 апреля, 12:11
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В каждый из этих манников, по вкусу, стоит добавить немного сухофруктов, цедры лимона или мелко нарезанную мякоть банана
Рецепты манника без яиц и без муки
Рецепты манника без яиц и без муки / Фото: Depositphotos

Такой простой, но такой нежный и с особенным сливочным привкусом. У каждого свой манник, для многих – это любимый пирог детства, давно его часто готовили с сахарной помадкой.

Эти два рецепта отличаются. В один из них не нужны яйца, во второй – мука. Объединяет их присутствие кефира.

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Попробуйте добавить немного корицы в каждый их них, для большего аромата.

Автор рецепта манника без муки av.fomina рекомендует не открывать духовку во время выпекания.

Манник без яиц

Манник без яиц
Манник без яиц / Фото: Инстаграм

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Ингредиенты:

  • кефир – 400 мл;
  • манка – 320 г;
  • подсолнечное рафинированное масло – 150 мл;
  • сахар – 300 г;
  • мука – 250 г;
  • разрыхлитель – 10 г;
  • соль, ванилин – по щепотке.

Здесь найдете рецепт постного манника. Для него нужен апельсин.

Как приготовить:

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  1. Кефир смешать с манкой и оставить набухать на 15 минут.
  2. Добавить сахар и растительное масло.
  3. Соединить остальные сухие ингредиенты и добавить в манную массу.
  4. Перемешать, смазать форму сливочным маслом, выпекать 40-50 минут.

Здесь узнаете, как сделать очень вкусный арабский манник.

Манник без муки

Манник без муки
Манник без муки / Фото: instagram.com/av.fomina

Ингредиенты:

  • кефир, манка – по 2 стакана;
  • масло сливочное – 100 г;
  • сахар – 180 г;
  • 2 яйца
  • ванильный сахар – 1 ч. л.;
  • разрыхлитель – 10 г;
  • щепотка соли.

Как приготовить:

  1. Соединить манку с кефиром, перемешать и оставить на 20 минут.
  2. Взбить яйца с сахаром, добавить сливочное масло, ванилин. Перемешать.
  3. Добавить разрыхлитель и щепотку соли и снова перемешать.
  4. Соединить две массы и дать отдохнуть 15 минут.
  5. Смазать форму сливочным маслом, можно посыпать немного манки, разогреть духовку до 180 градусов.
  6. Тесто перемешать и вылить в форму, выпекать 35-40 минут до золотистого цвета и до сухой шпажки. Духовку во время выпекания не открывать.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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