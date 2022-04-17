Ароматный манник – два рецепта без муки и без яиц

В каждый из этих манников, по вкусу, стоит добавить немного сухофруктов, цедры лимона или мелко нарезанную мякоть банана

Рецепты манника без яиц и без муки / Фото: Depositphotos

Такой простой, но такой нежный и с особенным сливочным привкусом. У каждого свой манник, для многих – это любимый пирог детства, давно его часто готовили с сахарной помадкой.

Эти два рецепта отличаются. В один из них не нужны яйца, во второй – мука. Объединяет их присутствие кефира.

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Попробуйте добавить немного корицы в каждый их них, для большего аромата.

Автор рецепта манника без муки av.fomina рекомендует не открывать духовку во время выпекания.

Манник без яиц

Манник без яиц / Фото: Инстаграм

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Ингредиенты:

кефир – 400 мл;

манка – 320 г;

подсолнечное рафинированное масло – 150 мл;

сахар – 300 г;

мука – 250 г;

разрыхлитель – 10 г;

соль, ванилин – по щепотке.

Здесь найдете рецепт постного манника. Для него нужен апельсин.

Как приготовить:⠀

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Кефир смешать с манкой и оставить набухать на 15 минут. Добавить сахар и растительное масло. Соединить остальные сухие ингредиенты и добавить в манную массу. Перемешать, смазать форму сливочным маслом, выпекать 40-50 минут.

Здесь узнаете, как сделать очень вкусный арабский манник.

Манник без муки

Манник без муки / Фото: instagram.com/av.fomina

Ингредиенты:

кефир, манка – по 2 стакана;

масло сливочное – 100 г;

сахар – 180 г;

2 яйца

ванильный сахар – 1 ч. л.;

разрыхлитель – 10 г;

щепотка соли.

Как приготовить: