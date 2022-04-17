Ароматный манник – два рецепта без муки и без яиц

Такой простой, но такой нежный и с особенным сливочным привкусом. У каждого свой манник, для многих – это любимый пирог детства, давно его часто готовили с сахарной помадкой.
Эти два рецепта отличаются. В один из них не нужны яйца, во второй – мука. Объединяет их присутствие кефира.
Попробуйте добавить немного корицы в каждый их них, для большего аромата.
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Автор рецепта манника без муки av.fomina рекомендует не открывать духовку во время выпекания.
Манник без яиц
Ингредиенты:
- кефир – 400 мл;
- манка – 320 г;
- подсолнечное рафинированное масло – 150 мл;
- сахар – 300 г;
- мука – 250 г;
- разрыхлитель – 10 г;
- соль, ванилин – по щепотке.
Здесь найдете рецепт постного манника. Для него нужен апельсин.
Как приготовить:⠀
- Кефир смешать с манкой и оставить набухать на 15 минут.
- Добавить сахар и растительное масло.
- Соединить остальные сухие ингредиенты и добавить в манную массу.
- Перемешать, смазать форму сливочным маслом, выпекать 40-50 минут.
Здесь узнаете, как сделать очень вкусный арабский манник.
Манник без муки
Ингредиенты:
- кефир, манка – по 2 стакана;
- масло сливочное – 100 г;
- сахар – 180 г;
- 2 яйца
- ванильный сахар – 1 ч. л.;
- разрыхлитель – 10 г;
- щепотка соли.
Как приготовить:
- Соединить манку с кефиром, перемешать и оставить на 20 минут.
- Взбить яйца с сахаром, добавить сливочное масло, ванилин. Перемешать.
- Добавить разрыхлитель и щепотку соли и снова перемешать.
- Соединить две массы и дать отдохнуть 15 минут.
- Смазать форму сливочным маслом, можно посыпать немного манки, разогреть духовку до 180 градусов.
- Тесто перемешать и вылить в форму, выпекать 35-40 минут до золотистого цвета и до сухой шпажки. Духовку во время выпекания не открывать.