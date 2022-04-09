Ароматный и нежный манник с апельсином – постный рецепт

Те, кто поститься, может не отказывать себе в десертах. Если еще и беспокоитесь о фигуре, то обязательно угостите себе сладкими хлебцами на основе сухофруктов.
Манник – один из самых любимых домашних пирогов и не нужно долго представлять, чтобы прям ощутить аромат и вкус апельсинового.
Манка заливается соком, дайте ей постоять минут 15-20. Выпекается пирог чуть больше 30 минут или до сухой шпажки.
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Рецепт со страницы olgatikhacheva.
Манник с апельсином – постный рецепт
Ингредиенты:
- манка, мука – по 200 г;
- апельсиновый сок – 200 мл;
- цедра 1 апельсина;
- сахар – 200 г;
- растительное масло – 100 мл;
- разрыхлитель – 1 ч. л.
На обед, если придерживаетесь поста, можно приготовить суп – рассольник или с грибами.
Способ приготовления:
- К манке добавить апельсиновый сок и оставить на 15-20 минут.
- Добавить сахар и цедру апельсина. Перемешать и оставить еще на 5 минут.
- Добавить растительное масло. Хорошо перемешать.
- Разрыхлитель соединить с мукой, постепенно добавить в жидкую смесь. Перемешать.
- Форму для выпечки смазать растительным маслом. Вылить тесто.
- Духовку разогреть до 180 градусов, выпекать 35-40 минут. Украсить сахарной пудрой.