Ароматний та ніжний манник з апельсином – пісний рецепт

Ті, хто постится, можуть не відмовляти собі в десертах. Якщо ще й турбуєтеся про фігуру, то обов'язково почастуйте собі солодкими хлібцями на основі сухофруктів.
Манник – один з найулюбленіших домашніх пирогів і не потрібно довго уявляти, щоби прямо відчути аромат і смак апельсинового.
Манка заливається соком, дайте їй постояти 15-20 хвилин. Випікається пиріг трохи більше 30 хвилин або до сухої шпажки.
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Рецепт зі сторінки оlgatikhacheva.
Манник з апельсином – пісний рецепт
Інгредієнти:
- манка, борошно – по 200 г;
- апельсиновий сік – 200 мл;
- цедра 1 апельсина;
- цукор – 200 г;
- олія – 100 мл;
- розпушувач – 1 ч. л.
На обід, якщо дотримуєтеся посту, можна приготувати суп – розсольник або з грибами.
Спосіб приготування:
- До манки додати апельсиновий сік і залишити на 15-20 хвилин.
- Додати цукор та цедру апельсина. Перемішати та залишити ще на 5 хвилин.
- Додати олію. Добре перемішати.
- Розпушувач з'єднати з борошном, поступово додати в рідку суміш. Перемішати.
- Форму для випікання змастити олією. Вилити тісто.
- Духовку розігріти до 180 градусів, випікати 35-40 хвилин. Прикрасити цукровою пудрою.