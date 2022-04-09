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СЬОГОДНІ Їжа

Ароматний та ніжний манник з апельсином – пісний рецепт

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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9 квітня, 14:12
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Потрібен сік апельсина, 200 мілілітрів, і цедра одного цитрусового. Манка розбухатиме саме в соку
Пісний манник з апельсином
Пісний манник з апельсином / Фото: instagram.com/slepuhinayulia

Ті, хто постится, можуть не відмовляти собі в десертах. Якщо ще й турбуєтеся про фігуру, то обов'язково почастуйте собі солодкими хлібцями на основі сухофруктів.

Манник – один з найулюбленіших домашніх пирогів і не потрібно довго уявляти, щоби прямо відчути аромат і смак апельсинового.

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Манка заливається соком, дайте їй постояти 15-20 хвилин. Випікається пиріг трохи більше 30 хвилин або до сухої шпажки.

Рецепт зі сторінки оlgatikhacheva.

Манник з апельсином – пісний рецепт

Манник з апельсином – пісний рецепт
Манник з апельсином – пісний рецепт / Фото: instagram.com/olgatikhacheva

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Інгредієнти:

  • манка, борошно – по 200 г;
  • апельсиновий сік – 200 мл;
  • цедра 1 апельсина;
  • цукор – 200 г;
  • олія – 100 мл;
  • розпушувач – 1 ч. л.

На обід, якщо дотримуєтеся посту, можна приготувати суп – розсольник або з грибами.

Спосіб приготування:

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  1. До манки додати апельсиновий сік і залишити на 15-20 хвилин.
  2. Додати цукор та цедру апельсина. Перемішати та залишити ще на 5 хвилин.
  3. Додати олію. Добре перемішати.
  4. Розпушувач з'єднати з борошном, поступово додати в рідку суміш. Перемішати.
  5. Форму для випікання змастити олією. Вилити тісто.
  6. Духовку розігріти до 180 градусів, випікати 35-40 хвилин. Прикрасити цукровою пудрою.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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