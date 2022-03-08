Два пісних зігрівальних супів – рецепти розсольника та грибного

Ці супи обов'язково мають сподобатися не лише тим, хто дотримується Великого посту, а й тим, хто віддає перевагу легким першим стравам. Про один такий суп, геркулесовий, ми писали.
Тут важливі пропорції спецій, вони зроблять страви максимально смачними.
Якщо є можливість подавати їх із зеленню, то її має бути багато.
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У розсольнику від olga_larion0va можно використовувати рис або перловку.
Пісний грибний суп за рецептом rafael_vegan_food ідеально варити на овочевому бульйоні.
Грибний суп
Інгредієнти на дві порції:
- 700 мл грибного або овочевого бульйону;
- 200 г нарізаних грибів;
- 100 г рису;
- чебрець;
- 4 зубчики часнику
- 3 ч. л. олії;
- сіль, перець, спеції.
Як зробити пісний гарнір і салат водночас з грибів та консервованої квасолі – дізнайтесь тут.
Як приготувати:
- Часник дрібно нарізати і обсмажити в каструлі з двома чайними ложками олії впродовж 5 хвилин.
- Додати чайну ложку олії, гриби та чебрець. Дати грибам трохи поваритись кілька хвилин. Перемішати та готувати ще кілька хвилин.
- Додати рис та овочевий бульйон у каструлю та тушкувати на повільному вогні 25 хвилин.
- Довести до смаку сіллю, перцем, спеціями.
Пісний розсольник з грибами
Інгредієнти:
- по 2-3 шт. картоплі, солоних огірків;
- 300 г грибів;
- 0,5 склянки перловки або рису;
- 1 шт. морква, цибуля;
- 1-2 ст. л. томатної пасти;
- перець горошком, лаврове листя;
- сіль, перець, зелень.
Пісний рецепт пишних пампушок знайдете тут.
Як приготувати:
- Закип'ятити 2,5 л води. Викласти картоплю, рис, половину моркви. Варити 15-20 хвилин.
- Розігріти сковороду, викласти цибулю та моркву. Тушкувати на середньому вогні, помішуючи, 2-3 хвилини.
- Додати гриби, тушкувати разом 3-5 хвилин, помішуючи. Потім додати пасту. Додати огірки.
- Налити 0,3 склянки овочевого бульйону з каструлі в сковороду. Готувати 5 хвилин.
- У каструлю викласти засмажку. Посолити, поперчити, додати перець горошком і лаврове листя.
- Варити розсольник з грибами під кришкою на повільному вогні 10 хвилин. Додати в суп зелень.