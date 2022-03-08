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СЬОГОДНІ Їжа

Два пісних зігрівальних супів – рецепти розсольника та грибного

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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8 березня, 13:31
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Ідеально смачними такі супи виходять, коли зварити їх на насиченому овочевому бульйоні. Якщо для розсольника використовуєте перловку, відваріть її до напівготовності окремо
Пісні супи - рецепти
Пісні супи - рецепти / Фото: Колаж: Сьогодні

Ці супи обов'язково мають сподобатися не лише тим, хто дотримується Великого посту, а й тим, хто віддає перевагу легким першим стравам. Про один такий суп, геркулесовий, ми писали.

Тут важливі пропорції спецій, вони зроблять страви максимально смачними.

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Якщо є можливість подавати їх із зеленню, то її має бути багато.

У розсольнику від olga_larion0va можно використовувати рис або перловку.

Пісний грибний суп за рецептом rafael_vegan_food ідеально варити на овочевому бульйоні.

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Грибний суп

Пісний суп з грибів
Пісний суп з грибів / Фото: Depositphotos

Інгредієнти на дві порції:

  • 700 мл грибного або овочевого бульйону;
  • 200 г нарізаних грибів;
  • 100 г рису;
  • чебрець;
  • 4 зубчики часнику
  • 3 ч. л. олії;
  • сіль, перець, спеції.

Як зробити пісний гарнір і салат водночас з грибів та консервованої квасолі – дізнайтесь тут.

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Як приготувати:

  1. Часник дрібно нарізати і обсмажити в каструлі з двома чайними ложками олії впродовж 5 хвилин.
  2. Додати чайну ложку олії, гриби та чебрець. Дати грибам трохи поваритись кілька хвилин. Перемішати та готувати ще кілька хвилин.
  3. Додати рис та овочевий бульйон у каструлю та тушкувати на повільному вогні 25 хвилин.
  4. Довести до смаку сіллю, перцем, спеціями.

Пісний розсольник з грибами

Розсольник з перловкою пісний
Розсольник з перловкою пісний / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

  • по 2-3 шт. картоплі, солоних огірків;
  • 300 г грибів;
  • 0,5 склянки перловки або рису;
  • 1 шт. морква, цибуля;
  • 1-2 ст. л. томатної пасти;
  • перець горошком, лаврове листя;
  • сіль, перець, зелень.

Пісний рецепт пишних пампушок знайдете тут.

Як приготувати:

  1. Закип'ятити 2,5 л води. Викласти картоплю, рис, половину моркви. Варити 15-20 хвилин.
  2. Розігріти сковороду, викласти цибулю та моркву. Тушкувати на середньому вогні, помішуючи, 2-3 хвилини.
  3. Додати гриби, тушкувати разом 3-5 хвилин, помішуючи. Потім додати пасту. Додати огірки.
  4. Налити 0,3 склянки овочевого бульйону з каструлі в сковороду. Готувати 5 хвилин.
  5. У каструлю викласти засмажку. Посолити, поперчити, додати перець горошком і лаврове листя.
  6. Варити розсольник з грибами під кришкою на повільному вогні 10 хвилин. Додати в суп зелень.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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