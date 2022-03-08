Два пісних зігрівальних супів – рецепти розсольника та грибного

Ідеально смачними такі супи виходять, коли зварити їх на насиченому овочевому бульйоні. Якщо для розсольника використовуєте перловку, відваріть її до напівготовності окремо

Пісні супи - рецепти / Фото: Колаж: Сьогодні

Ці супи обов'язково мають сподобатися не лише тим, хто дотримується Великого посту, а й тим, хто віддає перевагу легким першим стравам. Про один такий суп, геркулесовий, ми писали.

Тут важливі пропорції спецій, вони зроблять страви максимально смачними.

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Якщо є можливість подавати їх із зеленню, то її має бути багато.

У розсольнику від olga_larion0va можно використовувати рис або перловку.

Пісний грибний суп за рецептом rafael_vegan_food ідеально варити на овочевому бульйоні.

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Грибний суп

Пісний суп з грибів / Фото: Depositphotos

Інгредієнти на дві порції:

700 мл грибного або овочевого бульйону;

200 г нарізаних грибів;

100 г рису;

чебрець;

4 зубчики часнику

3 ч. л. олії;

сіль, перець, спеції.

Як зробити пісний гарнір і салат водночас з грибів та консервованої квасолі – дізнайтесь тут.

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Як приготувати:

Часник дрібно нарізати і обсмажити в каструлі з двома чайними ложками олії впродовж 5 хвилин. Додати чайну ложку олії, гриби та чебрець. Дати грибам трохи поваритись кілька хвилин. Перемішати та готувати ще кілька хвилин. Додати рис та овочевий бульйон у каструлю та тушкувати на повільному вогні 25 хвилин. Довести до смаку сіллю, перцем, спеціями.

Пісний розсольник з грибами

Розсольник з перловкою пісний / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

по 2-3 шт. картоплі, солоних огірків;

300 г грибів;

0,5 склянки перловки або рису;

1 шт. морква, цибуля;

1-2 ст. л. томатної пасти;

перець горошком, лаврове листя;

сіль, перець, зелень.

Пісний рецепт пишних пампушок знайдете тут.

Як приготувати: