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Два постных согревающих супа – рецепты рассольника и грибного

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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8 марта, 13:31
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Идеально вкусными такие супы получаются, когда сварить их на насыщенном овощном бульоне. Если для рассольника используете перловку, отварите ее до полуготовности отдельно
Постные супы - рецепты
Постные супы - рецепты / Фото: Коллаж: Сегодня

Эти супы обязательно должны понравиться не только тем, кто придерживается Великого поста, но и предпочитает легкие первые блюда. Об одном таком, геркулесовом супе, мы писали.

Здесь важны пропорции специй, они сделают блюда максимально вкусными.

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Если есть возможность подавать их с зеленю, то ее должно быть много.

В рассольнике от olga_larion0va можно использовать рис или перловку.

Постный грибной суп по рецепту rafael_vegan_food идеально варить на овощном бульоне.

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Грибной суп

Постный суп из грибов
Постный суп из грибов / Фото: Depositphotos

Ингредиенты на две порции:

  • 700 мл грибного или овощного бульона;
  • 200 г нарезанных грибов;
  • 100 г риса;
  • тимьян;
  • 4 зубчика чеснока
  • 3 ч. л. растительного масла;
  • соль, перец, специи.

Как сделать постный гарнир и салат одновременно из грибов и консервированной фасоли – узнайте здесь.

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Как приготовить:

  1. Чеснок мелко нарезать и обжарить в кастрюле с двумя чайными ложками растительном масле в течение 5 минут.
  2. Добавить чайную ложку масла, грибы и тимьян. Дать грибам немного повариться в течение нескольких минут. Перемешать и готовить еще несколько минут.
  3. Добавить рис и овощной бульон в кастрюлю и тушить на медленном огне в течение 25 минут.
  4. Довести до вкуса солью, перцем, специями.

Постный рассольник с грибами

Рассольник с перловкой постный
Рассольник с перловкой постный / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • по 2-3 шт. картофеля, соленых огурцов;
  • 300 г грибов;
  • 0,5 стакана перловки или риса;
  • по 1 шт. морковь, лук;
  • 1-2 ст. л. томатной пасты;
  • перец горошком, лавровый лист;
  • соль, перец, зелень.

Постный рецепт пышных пампушек найдете здесь.

Как приготовить:

  1. Вскипятить 2,5 л воды. Выложить картофель, рис, половину моркови. Варить 15-20 минут.
  2. Разогреть сковороду, выложить лук и морковь. Тушить на среднем огне, помешивая, 2-3 минуты.
  3. Добавить грибы, тушить все вместе 3-5 минут, помешивая. Затем добавить пасту. Добавить огурцы.
  4. Налить 0,3 стакана овощного бульона из кастрюли в сковороду. Тушить 5 минут.
  5. В кастрюлю выложить зажарку. Посолить, поперчить, добавить перец горошком и лавровый лист.
  6. Варить рассольник с грибами под крышкой на медленном огне 10 минут. Добавить в суп зелень.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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