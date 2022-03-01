Геркулесовый суп на ужин – мясо не нужно, нужны соленые огурцы

Геркулес перед варкой замочите минимум на 15 минут. Если огурцы водянистые, маринад из них нужно выжать

Геркулесовый суп / Фото: instagram.com/detskie.recepti/

Этот суп для многих – вкусные воспоминания из детства. Суп получается наваристым и легким одновременно.

Да и готовится он проще простого, как и супы из консервов. Единственное, на что нужно потратить время, это на замачивание геркулеса.

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После этого он сварится моментально и даст ту самую густоту.

Рецепт со страницы vkusniy.post.

Геркулесовый суп

Геркулесовый суп / Фото: instagram.com/vkusniy.post

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Ингредиенты:

0,5 ст. геркулеса;

1,8 л воды;

1 луковица;

2 моркови;

4 картофелины;

1 соленый огурец.

Рецепт молочного супа с зажаркой из моркови и лука найдете здесь.



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