Геркулесовий суп на вечерю – м'ясо не потрібне, потрібні солоні огірки

Геркулес перед варінням замочіть щонайменше на 15 хвилин. Якщо огірки водянисті, вичавіть із них сік

Геркулесовий суп / Фото: instagram.com/detskie.recepti/

Цей суп для багатьох смачні спогади з дитинства. Суп виходить наваристим і легким водночас.

Та й готується він простіше простого, як і супи з консервів. Єдине, на що потрібно витратити час, це замочування геркулеса.

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Після цього він звариться миттєво і дасть ту саму густину.

Рецепт зі сторінки vkusniy.post.

Геркулесовий суп

Геркулесовий суп / Фото: instagram.com/vkusniy.post

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Інгредієнти:

0,5 ск. геркулеса;

1,8 л води;

1 цибулина;

2 моркви;

4 картоплини;

1 солоний огірок.

Рецепт молочного супу із засмажкою з моркви та цибулі знайдете тут.



Як приготувати: