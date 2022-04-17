Ароматний манник – два рецепти без борошна та без яєць

У кожен з цих манників, за смаком, варто додати трохи сухофруктів, цедри лимона або дрібно нарізану м'якоть банана

Рецепти манника без яєць та без борошна / Фото: Depositphotos

Такий простий, але такий ніжний і з особливим присмаком. У кожного свій манник, для багатьох – це улюблений пиріг дитинства, давно його часто готували з цукровою помадкою.

Ці два рецепти відрізняються. В один з них не потрібні яйця, у другому – борошно. Об'єднує їх присутність кефіру.

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Спробуйте додати трохи кориці в кожен з них, для більшого аромату.

Авторка рецепта манника без борошна av.fomina рекомендує не відкривати духовку під час випікання.

Манник без яєць

Манник без яєць / Фото: Инстаграм

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Інгредієнти:

кефір – 400 мл;

манка – 320 г;

соняшникова рафінована олія – 150 мл;

цукор – 300 г;

борошно – 250 г;

розпушувач – 10 г;

сіль, ванілін – по щіпці.

Тут знайдете рецепт пісного манника. Для нього потрібен апельсин.

Як приготувати: ⠀

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Кефір змішати з манкою і залишити набухати на 15 хвилин. Додати цукор та олію. З'єднати решту сухих інгредієнтів і додати в манну масу. Перемішати, змастити форму вершковим маслом, випікати 40-50 хвилин.

Тут дізнаєтесь, як зробити дуже смачний арабський манник.

Манник без борошна

Манник без борошна / Фото: instagram.com/av.fomina

Інгредієнти:

кефір, манка – по 2 склянки;

масло вершкове – 100 г;

цукор – 180 г;

2 яйця

ванільний цукор – 1 ч. л.;

розпушувач – 10 г;

дрібка солі.

Як приготувати: