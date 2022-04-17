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СЬОГОДНІ Їжа

Ароматний манник – два рецепти без борошна та без яєць

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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17 квітня, 12:11
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У кожен з цих манників, за смаком, варто додати трохи сухофруктів, цедри лимона або дрібно нарізану м'якоть банана
Рецепти манника без яєць та без борошна
Рецепти манника без яєць та без борошна / Фото: Depositphotos

Такий простий, але такий ніжний і з особливим присмаком. У кожного свій манник, для багатьох – це улюблений пиріг дитинства, давно його часто готували з цукровою помадкою.

Ці два рецепти відрізняються. В один з них не потрібні яйця, у другому – борошно. Об'єднує їх присутність кефіру.

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Спробуйте додати трохи кориці в кожен з них, для більшого аромату.

Авторка рецепта манника без борошна av.fomina рекомендує не відкривати духовку під час випікання.

Манник без яєць

Манник без яєць
Манник без яєць / Фото: Инстаграм

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Інгредієнти:

  • кефір – 400 мл;
  • манка – 320 г;
  • соняшникова рафінована олія – 150 мл;
  • цукор – 300 г;
  • борошно – 250 г;
  • розпушувач – 10 г;
  • сіль, ванілін – по щіпці.

Тут знайдете рецепт пісного манника. Для нього потрібен апельсин.

Як приготувати:

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  1. Кефір змішати з манкою і залишити набухати на 15 хвилин.
  2. Додати цукор та олію.
  3. З'єднати решту сухих інгредієнтів і додати в манну масу.
  4. Перемішати, змастити форму вершковим маслом, випікати 40-50 хвилин.

Тут дізнаєтесь, як зробити дуже смачний арабський манник.

Манник без борошна

Манник без борошна
Манник без борошна / Фото: instagram.com/av.fomina

Інгредієнти:

  • кефір, манка – по 2 склянки;
  • масло вершкове – 100 г;
  • цукор – 180 г;
  • 2 яйця
  • ванільний цукор – 1 ч. л.;
  • розпушувач – 10 г;
  • дрібка солі.

Як приготувати:

  1. Поєднати манку з кефіром, перемішати і залишити на 20 хвилин.
  2. Збити яйця з цукром, додати вершкове масло, ванілін. Перемішати.
  3. Додати розпушувач і дрібку солі й знову перемішати.
  4. Поєднати дві маси й дати відпочити 15 хвилин.
  5. Змастити форму вершковим маслом, можна посипати трохи манки, розігріти духовку до 180 градусів.
  6. Тісто перемішати і вилити у форму, випікати 35-40 хвилин до золотавого кольору та до сухої шпажки. Духовку під час випікання не відкривати.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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