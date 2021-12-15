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Манник на сметані з цукровою помадкою – рецепт з кулінарних зошитів наших мам

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
15 грудня, 10:10
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Автор рецепта пропонує зробити помадку з цукрової пудри, але можна змінити її та прикрасити манник шоколадом або взагалі залишити без помадки. У складі – 230 грамів сметани
Манник на сметані - рецепт як у дитинстві
Манник на сметані - рецепт як у дитинстві / Фото: instagram.com/iamcookru/

Манник був пирогом вихідного дня, але якщо його прикрасити горіхами, какао або, як у нашому випадку, цукровою помадкою, він цілком міг прикрасити святковий стіл.

На відміну від "Столичного" кексу з родзинками, подібні пироги не продавалися в магазині. Його рецепти вдосконалилися в домашніх умовах.

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Манник пекли або на кефірі, або на сметані. У рецепті від iamcookru пропонується прикрасити його цукровою помадкою.

Якщо хочеться без неї кількість, кількість цукру можна збільшити.

Манник на сметані

Інгредієнти:

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  • Манна крупа – 120 г
  • Сметана – 230 г
  • Цукор – 120 г
  • Яйце – 2 шт.
  • Сіль – щіпка
  • Ванілін – на кінчику ножа
  • Вершкове масло – 50 г
  • Борошно пшеничне – 100 г
  • Розпушувач – 8 г

Помадка:

  • Цукрова пудра – 3 ст. л.
  • Вода – 2-2,5 ч. л.

Як приготувати:

  1. Поєднати манку зі сметаною і залишити для набухання на 15-20 хвилин.
  2. Збити до пишності яйця з цукром. Частинами ввести яєчну масу в манку зі сметаною.
  3. Влити розтоплену олію та перемішати. Додати борошно з розпушувачем і добре вимісити тісто. Застелити дно форми пергаментом. Викласти тісто та розрівняти.
  4. Випікати 30-40 хвилин за 190 градусах. Готовність перевіряти зубочисткою. Остудити.
  5. Для помадки поєднати цукрову пудру з водою, полити манник.

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