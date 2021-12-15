Манник на сметані з цукровою помадкою – рецепт з кулінарних зошитів наших мам

Манник був пирогом вихідного дня, але якщо його прикрасити горіхами, какао або, як у нашому випадку, цукровою помадкою, він цілком міг прикрасити святковий стіл.
На відміну від "Столичного" кексу з родзинками, подібні пироги не продавалися в магазині. Його рецепти вдосконалилися в домашніх умовах.
Манник пекли або на кефірі, або на сметані. У рецепті від iamcookru пропонується прикрасити його цукровою помадкою.
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Якщо хочеться без неї кількість, кількість цукру можна збільшити.
Манник на сметані
Інгредієнти:
- Манна крупа – 120 г
- Сметана – 230 г
- Цукор – 120 г
- Яйце – 2 шт.
- Сіль – щіпка
- Ванілін – на кінчику ножа
- Вершкове масло – 50 г
- Борошно пшеничне – 100 г
- Розпушувач – 8 г
Помадка:
- Цукрова пудра – 3 ст. л.
- Вода – 2-2,5 ч. л.
Як приготувати:
- Поєднати манку зі сметаною і залишити для набухання на 15-20 хвилин.
- Збити до пишності яйця з цукром. Частинами ввести яєчну масу в манку зі сметаною.
- Влити розтоплену олію та перемішати. Додати борошно з розпушувачем і добре вимісити тісто. Застелити дно форми пергаментом. Викласти тісто та розрівняти.
- Випікати 30-40 хвилин за 190 градусах. Готовність перевіряти зубочисткою. Остудити.
- Для помадки поєднати цукрову пудру з водою, полити манник.
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