Насипне печиво з варенням – рецепт, який знала напам'ять кожна радянська школярка

Головне – це густе варення. Рідке розтечеться – печиво пригорить. Подавали випічку або у вигляді урочистого пирога, або нарізану на порції

Насипне печиво з варенням / Фото: instagram.com/narisovano/

Це не було чимось урочистим, чимось, що викликає захоплені вигуки гостей. Як це було з розкішними "Персиками" зі згущеним молоком.

Ні, насипне печиво з варенням або тертий пиріг – затишна сімейна випічка, приготувати яку могли навіть діти.

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Зручна вона була ще й тим, що були потрібні звичайні продукти. Жодного згущеного молока, шоколаду та іншого подібного їй не треба.

У радянських оселях завжди було масло або маргарин, цукор, яйця та варення.

Фублогерка narisovano рекомендує посипати корж перед випіканням корицею з цукром.

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Насипне печиво з варенням

Інгредієнти:

320 г пшеничного борошна;

2 яйця;

100 г вершкового масла;

130 г цукру;

1 ч. л. розпушувача;

500 г варення (не рідкого).

Як приготувати:⠀