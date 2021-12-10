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Насипне печиво з варенням – рецепт, який знала напам'ять кожна радянська школярка

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
10 грудня, 10:15
В закладинки
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Головне – це густе варення. Рідке розтечеться – печиво пригорить. Подавали випічку або у вигляді урочистого пирога, або нарізану на порції
Насипне печиво з варенням
Насипне печиво з варенням / Фото: instagram.com/narisovano/

Це не було чимось урочистим, чимось, що викликає захоплені вигуки гостей. Як це було з розкішними "Персиками" зі згущеним молоком.

Ні, насипне печиво з варенням або тертий пиріг – затишна сімейна випічка, приготувати яку могли навіть діти.

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Зручна вона була ще й тим, що були потрібні звичайні продукти. Жодного згущеного молока, шоколаду та іншого подібного їй не треба.

У радянських оселях завжди було масло або маргарин, цукор, яйця та варення.

Фублогерка narisovano рекомендує посипати корж перед випіканням корицею з цукром.

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Насипне печиво з варенням

Інгредієнти:

  • 320 г пшеничного борошна;
  • 2 яйця;
  • 100 г вершкового масла;
  • 130 г цукру;
  • 1 ч. л. розпушувача;
  • 500 г варення (не рідкого).

Як приготувати:⠀

  1. М'яке масло збити з цукром. Додати яйця, збити. Просіяти борошно з розпушувачем, перемішати. Розділити тісто на дві частини (2/3 та 1/3). Загорнути у плівку та відправити в холодильник мінімум на годину.
  2. Форму змастити маслом або застелити пергаментом. Більшу частину тіста розкочати і викласти у форму. Можна сформулювати борти. На тісто викласти варення, розрівняти. Можна присипати додатково цукром та корицею.
  3. Найменшу частину тіста натерти на тертці та присипати пиріг. Злегка втиснути крихту у варення. Випікати за 180 градусів 30-40 хвилин. Готовий пиріг остудити та нарізати на шматочки.

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