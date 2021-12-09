Трубочки з білим кремом – рецепт десерту, який колись коштував 22 копійки

В оригінальному рецепті, і це чудово відчувалося, у трубочках був білковий крем – збиті яйця з цукром. У цьому рецепті – вершки. Якщо немає металевих конусів, їх можна зробити з фольги

Трубочки з кремом - рецепт як у дитинстві / Фото: instagram.com/wiktorija_andrushcenko20/

Вони були дуже красиві. Конусоподібні з білим-білим кремом та щедро обсипані цукровою пудрою.

Хіба що це задоволення за 22 копійки було дуже незручно їсти, тим паче коли потрапляєш на не зовсім свіже.

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Листкове тісто кришилося – тільки і встигай ловити крем. Але багато хто досі пам'ятає смак цих трубочок і для багатьох – це повернення в дитинство.

Якщо фігурне печиво "Ведмедики-шишки" – суто радянський винахід, для них були створені спеціяльні агрегати для випічки, то трубочки з кремом були запозичені.

Є версія, що у німців. У цій країні є схожі тістечка "Локони Шиллера".

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Українська фудблогерка wiktorija_andrushcenko20 пише, що з її кількості інгредієнтів вийде 25 трубочок.

Трубочки з кремом

Інгредієнти для тіста:

500 г борошна;

250 г вершкового масла (м'якого);

250 г сметани;

дрібка солі.

Для крему:

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300 г вершки 33%;

150 г цукрової пудри;

Знадобиться:

металеві трубочки;

цукрова пудра для посипання.

Як приготувати: