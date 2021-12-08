Сметанний коржик з дитинства – 100 грамів золотаво-ароматного задоволення

Саме з такою вагою вони продавалися у радянських їдальнях та буфетах. Крім красивого кольору, на ній обов'язково мають бути проколи по всій лицьовій поверхні. Зробити їх можна зубочисткою

Сметані коржики / Фото: instagram.com/sladkaya_vupechka

У той час найпопулярнішою випічкою круглої форми в буфетах і їдальнях були смачні молочні коржики, а ще – сметанні.

Відмінна риса та золоті правила випічки – це 100 грамів ваги, не менше 14 сантиметрів у діаметрі та інтенсивний золотаво-коричневий колір.

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Ще одна особливість – це проколи на "обличчі" коржика, їх можна зробити за допомогою зубочистки.

Тісто має відстоятись не менше 40 хвилин перед формуванням та випіканням.

Авторка рецепта sladkaya_vupechka стверджує, що з цієї кількості інгредієнтів вийде 8 коржиків.

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Сметанний коржик

Інгредієнти для опари:

Вода – 140 мл

Борошно – 180 г + за потребою

Дріжджі пресовані – 20 г або сухі – 7 г

Для тіста:

Опара

Борошно – 320 г

Цукор – 75 г

Сіль – 5 г

Олія вершкове – 75 г

Сметана – 100 г

Як приготувати:⠀

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