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Сметанний коржик з дитинства – 100 грамів золотаво-ароматного задоволення

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
8 грудня, 10:30
В закладинки
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Саме з такою вагою вони продавалися у радянських їдальнях та буфетах. Крім красивого кольору, на ній обов'язково мають бути проколи по всій лицьовій поверхні. Зробити їх можна зубочисткою
Сметані коржики
Сметані коржики / Фото: instagram.com/sladkaya_vupechka

У той час найпопулярнішою випічкою круглої форми в буфетах і їдальнях були смачні молочні коржики, а ще – сметанні.

Відмінна риса та золоті правила випічки – це 100 грамів ваги, не менше 14 сантиметрів у діаметрі та інтенсивний золотаво-коричневий колір.

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Ще одна особливість – це проколи на "обличчі" коржика, їх можна зробити за допомогою зубочистки.

Тісто має відстоятись не менше 40 хвилин перед формуванням та випіканням.

Авторка рецепта sladkaya_vupechka стверджує, що з цієї кількості інгредієнтів вийде 8 коржиків.

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Сметанний коржик

Інгредієнти для опари:

  • Вода – 140 мл
  • Борошно – 180 г + за потребою
  • Дріжджі пресовані – 20 г або сухі – 7 г

Для тіста:

  • Опара
  • Борошно – 320 г
  • Цукор – 75 г
  • Сіль – 5 г
  • Олія вершкове – 75 г
  • Сметана – 100 г

Як приготувати:⠀

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  1. Для опари в трохи теплій воді розчинити дріжджі, всипати просіяне борошно, розмішати. Затягнути плівкою, залишити у теплому місці. Опара підніметься, а потім почне осідати, це каже про її зрілість та готовність.
  2. Для тіста просіяти борошно, додати сіль, цукор, м'яке вершкове масло, сметану. Все розтерти у крихту.
  3. Додати опару, все змішати в однорідну масу, тісто вийде щільним.
  4. Після замісу миску з тістом затягнути плівкою і залишити на 30 хвилин.
  5. Вимісити впродовж 10 хвилин до гладкості та еластичності. Тісто покласти в миску, затягнути плівкою, дати піднятися вдвічі-втричі та розділити на 8 рівних частин.
  6. Кожну частину округлити, накрити плівкою, залишити на 10 хвилин.
  7. Далі кожну кульку розкочати в круглий коржик діаметром 14 см, завтовшки 1 см.
  8. Перекласти на деко, застелене папером для випічки, накрити плівкою, дати добре підійти. Зробити на коржиках проколи зубочисткою.
  9. Змастити збитим жовтком, дати підсохнути. Випікати за 180 градусів близько 20 хвилин до інтенсивного золотаво-коричневого кольору.

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Ірина Маслова
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