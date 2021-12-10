Насыпное печенье с вареньем – рецепт, который знала наизусть каждая советская школьница

Это не было чем-то торжественным, чем-то, что вызывает восторженные возгласы гостей. Как это было с роскошными "Персиками" со сгущенкой.
Нет, насыпное печенье с вареньем или тертый пирог – больше уютная семейная выпечка, приготовить которую могли даже дети.
Удобна она была еще и тем, что требовались обычные продукты. Никакой сгущенки, шоколада и подобного ей не нужно.
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В советских домах всегда было масло или маргарин, сахар, яйца ну и варенье.
Фублогер narisovano рекомендует посыпать корж перед выпечкой корицей с сахаром.
Насыпное печенье с вареньем
Ингредиенты:
- 320 г пшеничной муки;
- 2 яйца;
- 100 г сливочного масла;
- 130 г сахара;
- 1 ч. л. разрыхлителя;
- 500 г варенья (не жидкого).
Как приготовить:⠀
- Мягкое масло взбить с сахаром. Добавить яйца, взбить. Просеять муку с разрыхлителем, перемешать. Разделить тесто на две части (2/3 и 1/3). Завернуть в пленку и отправить в холодильник минимум на час.
- Форму смазать маслом или застелить пергаментом. Большую часть теста раскатать и выложить в форму. Можно сформулировать бортики. На тесто выложить варенье, разровнять. Можно присыпать дополнительно сахаром и корицей.
- Меньшую часть теста натереть на терке и присыпать пирог. Слегка вдавить крошку в варенье. Выпекать при 180 градусах 30-40 минут. Готовый пирог остудить и нарезать на кусочки.
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