Как испечь "Глаголики": хрустящее лакомство, которое многих вернет в детство

Большее четырех десятков лет тому назад "Глаголики" можно было купить на развес в каждом магазине.
Они привлекали своей интересной формой, похожей на букву Г, отсюда и народное название этого нежно-песочного печенья.
Понятно, что рецепт из производства перекочевал на кухни советских хозяек.
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Тогда домашняя выпечка была более развитой, и практически в каждом доме были кондитерские мешки со всевозможными насадками. С ними сформировать "Глаголики" было максимально просто.
Выпечку нельзя назвать праздничной, как новогодние "Шишки" с какао. Это будничное, но страшно вкусное печенье.
Фублогер olgashubenkova обещает, что из этого количества ингредиентов получится 30-35 "Глаголиков".
Печенье "Глаголики"
Ингредиенты:
- 150 г муки;
- 100 г сахарной пудры;
- 70 г сливочного масла;
- 1 яйцо;
- 2 ст. л. молока.
Как приготовить:
- Взбить масло комнатной температуры с пудрой до пышной массы. Добавить понемногу молоко и яйцо, чередуя. Взбивать до получения гладкой массы. Всыпать муку и быстро замесить тесто.
- Переложить тесто в мешок с насадкой "звездочка" и отсадить печенье на противень, застеленный пергаментом. Если насадок нет, то формировать ложкой или из пакета без насадки.
- Выпекать при 210 градусах 8 минут. Печенье должно быть мягкое.
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