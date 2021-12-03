Как испечь "Глаголики": хрустящее лакомство, которое многих вернет в детство

Приготовить его максимально просто. Замешивается на простых продуктах, выпекается не больше 8 минут. Правда, нужен кондитерский мешок с насадкой "звездочка", чтобы получить печенье нужной формы

Печенье "Глаголики" - рецепт как в детстве / Фото: instagram.com/olgashubenkova/

Большее четырех десятков лет тому назад "Глаголики" можно было купить на развес в каждом магазине.

Они привлекали своей интересной формой, похожей на букву Г, отсюда и народное название этого нежно-песочного печенья.

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Понятно, что рецепт из производства перекочевал на кухни советских хозяек.

Тогда домашняя выпечка была более развитой, и практически в каждом доме были кондитерские мешки со всевозможными насадками. С ними сформировать "Глаголики" было максимально просто.

Выпечку нельзя назвать праздничной, как новогодние "Шишки" с какао. Это будничное, но страшно вкусное печенье.

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Фублогер olgashubenkova обещает, что из этого количества ингредиентов получится 30-35 "Глаголиков".

Печенье "Глаголики"

Ингредиенты:

150 г муки;

100 г сахарной пудры;

70 г сливочного масла;

1 яйцо;

2 ст. л. молока.

Как приготовить:

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