Ті самі хлібні скибочки у золотавому клярі – рецепт з дитинства

До хліба одна вимога: краще, якщо це буде батон і навіть вчорашній, для скибочок згодиться. Кляр – це молоко, яйця та цукор. Обсмажувати хліб треба виключно на вершковому маслі

Хлібні скибочки у золотавому клярі / Фото: instagram.com/poleznaya_eda_prosto

Звісно, це найпростіший рецепт із серії "Наші улюблені страви з дитинства". Ми пам'ятаємо про трудомісткіші "Персики" зі згущеним молоком і "Лимончики" з горіховою начинкою.

Хоча, з іншого боку, хлібні скибочки теж пережили чудову еволюцію. Спочатку це був трохи змочений водою шматочок хліба, посипаний цукром, – з таким тисячі радянських дітей виходили на вулицю.

Реклама

Потім хліб стали обсмажувати у клярі з яйця, цукру та молока.

У рецепті poleznaya_eda_prosto замість цукру – пудра.

Хлібні скибочки з дитинства

Інгредієнти:

Реклама

Білий батон

Цукрова пудра – 3 ст. л.

Молоко – 1 склянка

Яйце куряче – 1 шт.

Сіль – щіпка

Вершкове масло – 50 г

Як приготувати: