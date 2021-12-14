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Ті самі хлібні скибочки у золотавому клярі – рецепт з дитинства

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
14 грудня, 10:12
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До хліба одна вимога: краще, якщо це буде батон і навіть вчорашній, для скибочок згодиться. Кляр – це молоко, яйця та цукор. Обсмажувати хліб треба виключно на вершковому маслі
Хлібні скибочки у золотавому клярі
Хлібні скибочки у золотавому клярі / Фото: instagram.com/poleznaya_eda_prosto

Звісно, це найпростіший рецепт із серії "Наші улюблені страви з дитинства". Ми пам'ятаємо про трудомісткіші "Персики" зі згущеним молоком і "Лимончики" з горіховою начинкою.

Хоча, з іншого боку, хлібні скибочки теж пережили чудову еволюцію. Спочатку це був трохи змочений водою шматочок хліба, посипаний цукром, – з таким тисячі радянських дітей виходили на вулицю.

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Потім хліб стали обсмажувати у клярі з яйця, цукру та молока.

У рецепті poleznaya_eda_prosto замість цукру – пудра.

Хлібні скибочки з дитинства

Інгредієнти:

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  • Білий батон
  • Цукрова пудра – 3 ст. л.
  • Молоко – 1 склянка
  • Яйце куряче – 1 шт.
  • Сіль – щіпка
  • Вершкове масло – 50 г

Як приготувати:

  1. Хліб нарізати на скибочки, обрізати скоринки.
  2. З'єднати яйця, молоко, цукрову пудру, трохи посолити та змішати.
  3. Занурити скибочки в суміш і обсмажити на вершковому маслі з обох боків.

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