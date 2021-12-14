Ті самі хлібні скибочки у золотавому клярі – рецепт з дитинства

Звісно, це найпростіший рецепт із серії "Наші улюблені страви з дитинства". Ми пам'ятаємо про трудомісткіші "Персики" зі згущеним молоком і "Лимончики" з горіховою начинкою.
Хоча, з іншого боку, хлібні скибочки теж пережили чудову еволюцію. Спочатку це був трохи змочений водою шматочок хліба, посипаний цукром, – з таким тисячі радянських дітей виходили на вулицю.
Потім хліб стали обсмажувати у клярі з яйця, цукру та молока.
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У рецепті poleznaya_eda_prosto замість цукру – пудра.
Хлібні скибочки з дитинства
Інгредієнти:
- Білий батон
- Цукрова пудра – 3 ст. л.
- Молоко – 1 склянка
- Яйце куряче – 1 шт.
- Сіль – щіпка
- Вершкове масло – 50 г
Як приготувати:
- Хліб нарізати на скибочки, обрізати скоринки.
- З'єднати яйця, молоко, цукрову пудру, трохи посолити та змішати.
- Занурити скибочки в суміш і обсмажити на вершковому маслі з обох боків.
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