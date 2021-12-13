Рецепт здобних булочок, які колись коштували 9 копійок

Колись вони були легко доступні для всіх. Випікаються з дріжджового тіста на молоці, авторка рецепта пропонує прикрасити їх хрумким посипанням або родзинками

Здобні булочки за 9 копійок / Фото: instagram.com/vita.moms/

Пишні та неймовірно смачні булочки за 9 копійок у багатьох викличуть трепет. По них охоче бігли до магазину та під час шкільних перерв до їдалень.

Якщо сметанні коржики були величезними, близько 14 сантиметрів у діаметрі, то ці здобні булочки були набагато меншими. Але ж високими.

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Хтось їв їх просто так, хтось розрізав навпіл і потім з'єднував вершковим маслом. Та що казати, коли вони не з'їдалися, то їх успішно перетворювали на смачні сухарики.

У рецепті від vita.moms є сухі або живі дріжджі, фубдлогерка рекомендує брати живі.

Здобні булочки з дитинства

Інгредієнти:

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по 250 мл молока, води;

30 г живих дріжджів або 16 г сухих (живі краще)

100 г вершкового масла;

150 г цукру;

2 яйця;

1 кг борошна;

дрібка солі.

Хрумке посипання:

по 1 ст. л. холодного вершкового масла, цукру;

2 ст. л. борошна.

Як приготувати: