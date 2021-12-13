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Рецепт здобних булочок, які колись коштували 9 копійок

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
13 грудня, 10:12
В закладинки
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Колись вони були легко доступні для всіх. Випікаються з дріжджового тіста на молоці, авторка рецепта пропонує прикрасити їх хрумким посипанням або родзинками
Здобні булочки за 9 копійок
Здобні булочки за 9 копійок / Фото: instagram.com/vita.moms/

Пишні та неймовірно смачні булочки за 9 копійок у багатьох викличуть трепет. По них охоче бігли до магазину та під час шкільних перерв до їдалень.

Якщо сметанні коржики були величезними, близько 14 сантиметрів у діаметрі, то ці здобні булочки були набагато меншими. Але ж високими.

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Хтось їв їх просто так, хтось розрізав навпіл і потім з'єднував вершковим маслом. Та що казати, коли вони не з'їдалися, то їх успішно перетворювали на смачні сухарики.

У рецепті від vita.moms є сухі або живі дріжджі, фубдлогерка рекомендує брати живі.

Здобні булочки з дитинства

Інгредієнти:

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  • по 250 мл молока, води;
  • 30 г живих дріжджів або 16 г сухих (живі краще)
  • 100 г вершкового масла;
  • 150 г цукру;
  • 2 яйця;
  • 1 кг борошна;
  • дрібка солі.

Хрумке посипання:

  • по 1 ст. л. холодного вершкового масла, цукру;
  • 2 ст. л. борошна.

Як приготувати:

  1. Тепле молоко та воду змішати з цукром та дріжджами. Додати 3 ст. л. борошна, перемішати і поставити опару на 10 хвилин у тепле місце. Коли опара буде готова, перелити у велику каструлю, вбити яйця, додати сіль, масло кімнатної температури, борошно.
  2. Вимісити еластичне тісто, воно має трохи липнути до рук. Накрити рушником і дати підійти у теплому місці. Тісто має збільшитися вдвічі. Потім обім'яти.
  3. Деко змастити маслом і сформувати булочки. Змастити жовтком.
  4. Для посипання перетерти вершкове масло з цукром і борошном, посипати булочки. Можна додати родзинки.
  5. Випікати за 180 градусів на режимі верх/низ до рум'яності.

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Ірина Маслова
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