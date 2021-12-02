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Лимонне тістечко з білковим кремом – рецепт недорогого задоволення з дитинства

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
2 грудня, 10:47
В закладинки
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Зрозуміло, що за тих часів про присутність цитрусових у тістечку не йшлося, оскільки використовувалася лимонна кислота. Але прийнятна ціна радянського десерту, безумовно, приваблювала
Лимонне тістечко з білковим кремом як у дитинстві
Лимонне тістечко з білковим кремом як у дитинстві / Фото: instagram.com/terz_23/

Ті, хто застав радянські часи, пам'ятають це велике тістечко з двох або трьох бісквітів, з'єднаних білковим кремом.

Саме через те, що крем був з легкою кислинкою, виробники назвали його лимонним.

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Хоча насправді й духу цитрусових там не було. Схоже, що цю функцію виконувала лимонна кислота, яка додавалася в білковий крем.

Дуже популярним воно стало близько 50 років тому. Ймовірно, з кількох причин. Воно не було надто солодким і коштувало трохи дешевше інших тістечок.

Трохи пізніше господарки стали пекти домашнє красиве печиво "Лимончики", швидше тістечко, але вже безпосередньо у формі лимона.

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У рецепті фудблогерки terz_23 є цедра лимона та сік. Якщо хочеться згадати і відчути смак тістечка того часу, їхню присутність серед інгредієнтів треба скорочувати.

Також вона пропонує нововведення – зробити просочення для коржів. У радянському рецепті лимонного тістечка його не було.

Лимонне тістечко

Інгредієнти для тіста:

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  • Борошно – 500 г
  • Розпушувач – 1,5 ч. л.
  • Цукор – 150 г
  • Сіль – 1/4 ч. л.
  • Вершкове масло – 100 г
  • Сметана 20% – 200 г
  • Яйця – 2 шт.

Для крему:

  • Яєчні білки – 4 шт.
  • Цукор – 200 г
  • Вода – 100 мл
  • Лимонний сік – 2,5 ст. л.

Для лимонного просочення:

  • Цукор – 380 г
  • Вершкове масло – 200 г
  • Яєчні жовтки – 4 шт.
  • Лимони – 2 шт.

Як приготувати:

  1. Для тіста яйця розтерти з цукром, додати м'яке вершкове масло, потім сметану. Змішати до однорідності.
  2. Окремо змішати борошно, розпушувач, сіль. Ввести частинами суху суміш до рідкої. Тісто буде липкуватим.
  3. Змастити руки олією і розділити тісто навпіл, кожну частину загорнути в харчову плівку, притиснути до плаского прямокутника. Прибрати в морозилку на 10 хвилин.
  4. Розкочати на пергаменті в пласт завтовшки 2-3 см. Обрізати краї тіста за розміром аркуша А4.
  5. Перенести тісто з пергаментом на деко. Повторити з другою частиною. Нарізати кожен шар на однакові прямокутники. Коржі разом з обрізками тіста випікати близько 15 хвилин за 200 градусів до золотавого відтінку.
  6. Для крему воду та цукор довести до кипіння, зменшити вогонь до мінімуму, варити сироп 5-7 хвилин. Зняти з вогню, влити лимонний сік і швидко перемішати.
  7. До білків додати лимонний сік, збивати міксером 5-7 хвилин до стійкої піни. Тонким струмком влити сироп у білкову масу. Збивати до повного остигання крему.
  8. Для просочення зняти цедру з 1 лимона. Вичавити сік з 2 лимонів. Змішати з половиною цукру, довести до кипіння на середньому вогні. Жовтки розтерти з рештою цукру.
  9. Залити жовтки гарячим соком, ретельно розмішати, варити на слабкому вогні до загустіння. Процідити через сито, додати шматками м'яке масло. Перемішати, накрити плівкою, остудити у холодильнику.
  10. Розподілити заливку шаром 2-3 мм по одній частині прямокутників, зверху нанести крем шаром 1,5 см. Впритул викласти на крем прямокутники тіста другого коржа. Зверху на них нанести просочення та крем.
  11. Спечені обрізки тіста розтерти у крихту, посипати верх десерту. Розділити тістечка на окремі порції. Прибрати у холодильник на 30 хвилин.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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