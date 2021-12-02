Лимонне тістечко з білковим кремом – рецепт недорогого задоволення з дитинства

Ті, хто застав радянські часи, пам'ятають це велике тістечко з двох або трьох бісквітів, з'єднаних білковим кремом.
Саме через те, що крем був з легкою кислинкою, виробники назвали його лимонним.
Хоча насправді й духу цитрусових там не було. Схоже, що цю функцію виконувала лимонна кислота, яка додавалася в білковий крем.
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Дуже популярним воно стало близько 50 років тому. Ймовірно, з кількох причин. Воно не було надто солодким і коштувало трохи дешевше інших тістечок.
Трохи пізніше господарки стали пекти домашнє красиве печиво "Лимончики", швидше тістечко, але вже безпосередньо у формі лимона.
У рецепті фудблогерки terz_23 є цедра лимона та сік. Якщо хочеться згадати і відчути смак тістечка того часу, їхню присутність серед інгредієнтів треба скорочувати.
Також вона пропонує нововведення – зробити просочення для коржів. У радянському рецепті лимонного тістечка його не було.
Лимонне тістечко
Інгредієнти для тіста:
- Борошно – 500 г
- Розпушувач – 1,5 ч. л.
- Цукор – 150 г
- Сіль – 1/4 ч. л.
- Вершкове масло – 100 г
- Сметана 20% – 200 г
- Яйця – 2 шт.
Для крему:
- Яєчні білки – 4 шт.
- Цукор – 200 г
- Вода – 100 мл
- Лимонний сік – 2,5 ст. л.
Для лимонного просочення:
- Цукор – 380 г
- Вершкове масло – 200 г
- Яєчні жовтки – 4 шт.
- Лимони – 2 шт.
Як приготувати:
- Для тіста яйця розтерти з цукром, додати м'яке вершкове масло, потім сметану. Змішати до однорідності.
- Окремо змішати борошно, розпушувач, сіль. Ввести частинами суху суміш до рідкої. Тісто буде липкуватим.
- Змастити руки олією і розділити тісто навпіл, кожну частину загорнути в харчову плівку, притиснути до плаского прямокутника. Прибрати в морозилку на 10 хвилин.
- Розкочати на пергаменті в пласт завтовшки 2-3 см. Обрізати краї тіста за розміром аркуша А4.
- Перенести тісто з пергаментом на деко. Повторити з другою частиною. Нарізати кожен шар на однакові прямокутники. Коржі разом з обрізками тіста випікати близько 15 хвилин за 200 градусів до золотавого відтінку.
- Для крему воду та цукор довести до кипіння, зменшити вогонь до мінімуму, варити сироп 5-7 хвилин. Зняти з вогню, влити лимонний сік і швидко перемішати.
- До білків додати лимонний сік, збивати міксером 5-7 хвилин до стійкої піни. Тонким струмком влити сироп у білкову масу. Збивати до повного остигання крему.
- Для просочення зняти цедру з 1 лимона. Вичавити сік з 2 лимонів. Змішати з половиною цукру, довести до кипіння на середньому вогні. Жовтки розтерти з рештою цукру.
- Залити жовтки гарячим соком, ретельно розмішати, варити на слабкому вогні до загустіння. Процідити через сито, додати шматками м'яке масло. Перемішати, накрити плівкою, остудити у холодильнику.
- Розподілити заливку шаром 2-3 мм по одній частині прямокутників, зверху нанести крем шаром 1,5 см. Впритул викласти на крем прямокутники тіста другого коржа. Зверху на них нанести просочення та крем.
- Спечені обрізки тіста розтерти у крихту, посипати верх десерту. Розділити тістечка на окремі порції. Прибрати у холодильник на 30 хвилин.
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