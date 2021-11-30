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Торт "Сирний будиночок" без випічки – головний десерт новорічного столу початку 1990-х

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
30 листопада, 10:30
В закладинки
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Потрібне покупне печиво квадратної форми та хороший сир, який перетиратиметься з маслом і цукром. У якості декору – шоколадна глазур, шматочки фруктів або ягоди
Торт "Сирний будиночок"
Торт "Сирний будиночок" / Фото: instagram.com/recepty_madame_d/

Зрозуміло, що дуже смачним "Сириний будиночок" виходить, коли настоїться в холодильнику кілька годин.

На відміну від не менш популярного десерту "Трубочок зі згущеним молоком", "Сирний будиночок" готується максимально швидко.

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Важливо добре перетерти сир з цукром та сметаною, продумати додаткові інгредієнти в крем та приготувати шоколадну глазур.

У рецепті recepty_madame_d, крім обов'язкового, є свіжа полуниця. Якщо є заморожена ягода, її потрібно буде обсушити після розморожування.

Торт "Сирний будиночок"

Інгредієнти:

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  • Сир – 1 пачка
  • Масло вершкове – 100 г
  • Цукор – 0,5-1 склянка
  • Пакетик ванільного цукру
  • Печиво (не надто солодке) – 2 пачки
  • Молоко – 1 склянка
  • Фрукти або ягоди
  • Сметана – 180 г
  • Шоколад – 150 г

Як приготувати:

  1. Сир, масло, порізане шматочками, цукор і ванільний цукор добре перемішати виделкою до утворення однорідної маси.
  2. На харчову плівку викласти попередньо змочене в теплому молоці печиво у формі прямокутника у три ряди. На печиво акуратно намазати сирну масу.
  3. Зробити другий шар з печива і викласти шар із сиру, на сир покласти фрукти.
  4. Акуратно підняти крайні ряди печива догори, щоб вийшла піраміда. Прибрати в морозильник на 15-20 хвилин.
  5. Для глазурі розігріти в невеликій каструльці сметану, додати шматочки шоколаду, добре перемішати.
  6. Обережно зняти плівку з торта. Залити шоколадом, залишити в холодильнику щонайменше на 4 години. Подавати з ягодою та фруктами.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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