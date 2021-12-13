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Рецепт сдобных булочек, которые когда-то стоили 9 копеек

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
13 декабря, 10:12
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Когда-то они были легко доступны для всех. Выпекаются из дрожжевого теста на молоке, автор рецепта предлагает украсить их хрустящей посыпкой или изюмом
Сдобные булочки за 9 копеек
Сдобные булочки за 9 копеек / Фото: instagram.com/vita.moms/

Пышные и невероятно вкусные булочки за 9 копеек у многих вызовут трепет. За ними с удовольствием бежали в магазин и во время школьных перемен в столовые.

Если сметанные лепешки были огромными, около 14 сантиметров в диаметре, то эти сдобные булочки были гораздо меньше. Но высокие.

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Кто-то ел их просто так, кто-то разрезал пополам и потом соединял сливочным маслом. Да что говорить, когда они не съедались, то их успешно превращали во вкусные сухарики.

В рецепте от vita.moms есть сухие или живые дрожжи, фубдлогер рекомендует брать живые.

Сдобные булочки из детства

Ингредиенты:

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  • по 250 мл молока, воды;
  • 30 г живых дрожжей или 16 г сухих (живые лучше)
  • 100 г сливочного масла;
  • 150 г сахара;
  • 2 яйца;
  • 1 кг муки;
  • щепотка соли.

Хрустящая посыпка:

  • по 1 ст. л. холодного сливочного масла, сахара;
  • 2 ст. л. муки.

Как приготовить:

  1. Теплое молоко и воду смешать с сахаром и дрожжами. Добавить 3 ст. л. муки, перемешать и поставить опару на 10 минут в теплое место. Когда опара будет готова, перелить в большую кастрюлю, вмешать туда яйца, соль, масло комнатной температуры, муку.
  2. Вымесить эластичное тесто, оно должно немного липнуть к рукам. Накрыть полотенцем и дать подойти в теплом месте. Тесто должно увеличиться в два раза. Затем обмять.
  3. Противень смазать маслом и сформировать булочки. Смазать желтком.
  4. Для посыпки перетереть сливочное масло с сахаром и мукой, посыпать булочки. Можно добавить изюм.
  5. Выпекать при 180 градусах на режиме верх/низ до румяности.

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Ирина Маслова
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