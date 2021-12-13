Рецепт сдобных булочек, которые когда-то стоили 9 копеек

Когда-то они были легко доступны для всех. Выпекаются из дрожжевого теста на молоке, автор рецепта предлагает украсить их хрустящей посыпкой или изюмом

Сдобные булочки за 9 копеек / Фото: instagram.com/vita.moms/

Пышные и невероятно вкусные булочки за 9 копеек у многих вызовут трепет. За ними с удовольствием бежали в магазин и во время школьных перемен в столовые.

Если сметанные лепешки были огромными, около 14 сантиметров в диаметре, то эти сдобные булочки были гораздо меньше. Но высокие.

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Кто-то ел их просто так, кто-то разрезал пополам и потом соединял сливочным маслом. Да что говорить, когда они не съедались, то их успешно превращали во вкусные сухарики.

В рецепте от vita.moms есть сухие или живые дрожжи, фубдлогер рекомендует брать живые.

Сдобные булочки из детства

Ингредиенты:

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по 250 мл молока, воды;

30 г живых дрожжей или 16 г сухих (живые лучше)

100 г сливочного масла;

150 г сахара;

2 яйца;

1 кг муки;

щепотка соли.

Хрустящая посыпка:

по 1 ст. л. холодного сливочного масла, сахара;

2 ст. л. муки.

Как приготовить: