Еда
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🐃 Хамство Гогилашвили 🔥 Победа Ломаченко! 💡 Запрет пакетов 🎄 Готовимся к Новому году

Салаты с виноградом

Сезонная запеканка

Напитки осени

Для веганов

Как хранить инжир

Идеальный ланч-бокс
СЕГОДНЯ Еда

Те самые хлебные ломтики в золотистом кляре – рецепт из детства

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
14 декабря, 10:12
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
К хлебу одно требование: лучше, если это будет батон и даже вчерашний, для ломтиков сгодится. Кляр – это молоко, яйца и сахар. Обжаривать хлеб нужно исключительно на сливочном масле
Хлебные ломтики в золотистом кляре
Хлебные ломтики в золотистом кляре / Фото: instagram.com/poleznaya_eda_prosto

Конечно, это самый простой рецепт из серии "Наши любимые блюда из детства". Мы помним о более трудоемких "Персиках" со сгущенкой и "Лимончиках" с ореховой начинкой.

Хотя, с другой стороны, хлебные ломтики тоже пережили отличную эволюцию. Сначала это был слегка смоченный водой кусочек хлеба, посыпанный сахаром, – с таким тысячи советских детей выходили на улицу.

Реклама

Потом хлеб стали обжаривать в кляре из яйца, сахара и молока.

В рецепте poleznaya_eda_prosto вместо сахара пудра.

Хлебные ломтики из детства

Ингредиенты:

Реклама
  • Белый батон
  • Сахарная пудра – 3 ст. л.
  • Молоко – 1 стакан
  • Яйцо куриное – 1 шт.
  • Соль – щепотка
  • Сливочное масло – 50 г

Как приготовить:

  1. Хлеб нарезать на ломтики, обрезать корочки.
  2. Соединить яйца, молоко, сахарную пудру, немного посолить и смешать.
  3. Окунуть ломтики в смесь и обжарить на сливочном масле с двух сторон.

Читайте также:

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Рецепты на каждый день
Больше рецептов
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Тест редакции
Звездная пицца
Мы продегустировали 3 вида DZIDZIO PIZZA
Честный отзыв
Любишь французскую кухню?
Где лучшие круасаны в Киеве
Испортили заказ?
Как определить качество доставки еды
Хочу знать
Лайфхак дня
Как сварить кофе с кардамоном
Хакнуть
Невозможное возможно
VIP-ресторан в небе
Вау!
Блоггеры рекомендуют
Лучшие рестораны мира
Легко справляетесь с чисткой киви?
Еда
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять