Те самые хлебные ломтики в золотистом кляре – рецепт из детства

Конечно, это самый простой рецепт из серии "Наши любимые блюда из детства". Мы помним о более трудоемких "Персиках" со сгущенкой и "Лимончиках" с ореховой начинкой.
Хотя, с другой стороны, хлебные ломтики тоже пережили отличную эволюцию. Сначала это был слегка смоченный водой кусочек хлеба, посыпанный сахаром, – с таким тысячи советских детей выходили на улицу.
Потом хлеб стали обжаривать в кляре из яйца, сахара и молока.
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В рецепте poleznaya_eda_prosto вместо сахара пудра.
Хлебные ломтики из детства
Ингредиенты:
- Белый батон
- Сахарная пудра – 3 ст. л.
- Молоко – 1 стакан
- Яйцо куриное – 1 шт.
- Соль – щепотка
- Сливочное масло – 50 г
Как приготовить:
- Хлеб нарезать на ломтики, обрезать корочки.
- Соединить яйца, молоко, сахарную пудру, немного посолить и смешать.
- Окунуть ломтики в смесь и обжарить на сливочном масле с двух сторон.
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