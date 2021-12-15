Манник на сметане с сахарной помадкой – рецепт из кулинарных тетрадей наших мам

Автор рецепта предлагает сделать помадку из сахарной пудры, но можно изменить ее и украсить манник шоколадом или вообще оставить без помадки. В составе – 230 граммов сметаны

Манник на сметане - рецепт как в детстве / Фото: instagram.com/iamcookru/

Манник был пирогом выходного дня, но если его украсить орехами, какао или, как в нашем случае, сахарной помадкой, он вполне мог украсить праздничный стол.

В отличие от "Столичного" кекса с изюмом, подобные пироги не продавались в магазине. Его рецепты усовершенствовались в домашних условиях.

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Манник пекли или на кефире, или на сметане. В рецепте от iamcookru предлагается украсить его сахарной помадкой.

Если хочется без нее, количество сахара можно увеличить.

Манник на сметане

Ингредиенты:

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Манная крупа – 120 г

Сметана – 230 г

Сахар – 120 г

Яйцо – 2 шт.

Соль – щепотка

Ванилин – на кончике ножа

Сливочное масло – 50 г

Мука пшеничная – 100 г

Разрыхлитель – 8 г

Помадка:

Сахарная пудра – 3 ст. л.

Вода – 2-2,5 ч. л.

Как приготовить: