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Манник на сметане с сахарной помадкой – рецепт из кулинарных тетрадей наших мам

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
15 декабря, 10:10
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Автор рецепта предлагает сделать помадку из сахарной пудры, но можно изменить ее и украсить манник шоколадом или вообще оставить без помадки. В составе – 230 граммов сметаны
Манник на сметане - рецепт как в детстве
Манник на сметане - рецепт как в детстве / Фото: instagram.com/iamcookru/

Манник был пирогом выходного дня, но если его украсить орехами, какао или, как в нашем случае, сахарной помадкой, он вполне мог украсить праздничный стол.

В отличие от "Столичного" кекса с изюмом, подобные пироги не продавались в магазине. Его рецепты усовершенствовались в домашних условиях.

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Манник пекли или на кефире, или на сметане. В рецепте от iamcookru предлагается украсить его сахарной помадкой.

Если хочется без нее, количество сахара можно увеличить.

Манник на сметане

Ингредиенты:

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  • Манная крупа – 120 г
  • Сметана – 230 г
  • Сахар – 120 г
  • Яйцо – 2 шт.
  • Соль – щепотка
  • Ванилин – на кончике ножа
  • Сливочное масло – 50 г
  • Мука пшеничная – 100 г
  • Разрыхлитель – 8 г

Помадка:

  • Сахарная пудра – 3 ст. л.
  • Вода – 2-2,5 ч. л.

Как приготовить:

  1. Соединить манку со сметаной и оставить для набухания на 15-20 минут.
  2. Взбить до пышности яйца с сахаром. Частями ввести яичную массу в манку со сметаной.
  3. Влить растопленное масло и перемешать. Добавить муку с разрыхлителем и хорошо вымесить тесто. Застелить дно формы пергаментом. Выложить тесто и разровнять.
  4. Выпекать 30-40 минут при 190 градусах. Готовность проверять зубочисткой. Остудить.
  5. Для помадки соединить сахарную пудру с водой, полить манник.

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