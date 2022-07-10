Минтай с картофелем, вишневый кисель и мандрыки – меню на Петра и Павла (фото)

Петра и Павла неизменно 12 июля. В этот день заканчивается Петров пост, поэтому можно есть яйца, сливочное масло, молоко.
Обязательно нужно что-нибудь рыбное. Петр – покровитель рыбалки и рыбаков.
Минтай с картофелем на Петра и Павла / Фото: istockphoto.com
Постарайтесь найти молодые овощи, чтобы приготовить борщ, его в некоторых регионах нашей страны так и называли – "молодой". В целом, много овощей и зелени приветствуется.
Готовили и напитки: квасы и ягодные кисели.
И наконец, мандрыки. Ударение на "ы". Их рецептов тоже множество. Например, в Полтавской области их жарили на растительном масле. На сайте kolobok.ua есть еще один рецепт – мандрыки запекаются, для начинки нужен творог.
Из рыбы предлагаем приготовить проверенный нами минтай с картофелем. Ингредиенты для вишневого киселя по рецепту ivrodionova рассчитаны на один литр воды.
Вишневый кисель
Ингредиенты:
- Вода – 1 л;
- Вишня – 500 г;
- Сахар – 5 ст. л.;
- Картофельный крахмал – 2 ст. л.
Как приготовить:
- В кастрюле к воде добавить вишню и сахар. Довести до кипения. Убавить огонь и варить, пока вишня не даст цвет.
- Развести крахмал в 50 мл воды, хорошо перемешать и вылить в кастрюлю.
- Довести до кипения, остудить.
Если будете готовить квас на Петра и Павла, то здесь его интересный рецепт.
Минтай с картофелем
Ингредиенты:
- Филе минтая – 900 г;
- Картофель – 10 шт.;
- Лимон – 1 шт.;
- Соль, приправы, зелень – по вкусу.
Как приготовить:
- В форму, смазанную маслом, выложить картофель, нарезанный дольками. Приправить по вкусу.
- Между картофелем выложить рыбу, посолить, поперчить, полить соком лимона.
- Запекать при 200 градусах 25 минут. Украсить зеленью.
Минтай готовится быстро. Так что если нужен моментальный ужин, то воспользуйтесь этим рецептом.
Мандрыки с творогом
Ингредиенты:
- Мука – 600 г;
- Яйца – 3 шт.;
- Сливочное масло – 200 г;
- Сахар – 30 г;
- Щепотка соли;
- Сметана – 100 г.
Для начинки:
- Творог – 800 г;
- Сметана – 200 г;
- Яйца – 2 шт.;
- Сливочное масло – 50 г;
- Щепотка соли;
- Сахар – 50 г.
Как приготовить:
- Просеянную муку соединить с яйцами, размягченным сливочным маслом, сахаром, сметаной. Добавить соль, замесить тесто.
- Для начинки творог растереть со сметаной и яйцами, добавить теплое масло, соль, сахар. Перемешать.
- Замесить тесто и раскатать толщиной 1 см, вырезать кружочки, в центр каждого поместить творог, края защипнуть.
- Выложить на противень, смазать взбитым яйцом и выпекать до готовности при 180 градусах.
- Украсить сахарной пудрой.
Если увлекаетесь украинской старинной выпечкой, обязательно попробуйте приготовить хрустящие шулики.