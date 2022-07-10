Минтай с картофелем, вишневый кисель и мандрыки – меню на Петра и Павла (фото)

Петра и Павла неизменно 12 июля. В этот день заканчивается Петров пост, поэтому можно есть яйца, сливочное масло, молоко.

Обязательно нужно что-нибудь рыбное. Петр – покровитель рыбалки и рыбаков.

Минтай с картофелем на Петра и Павла / Фото: istockphoto.com

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Постарайтесь найти молодые овощи, чтобы приготовить борщ, его в некоторых регионах нашей страны так и называли – "молодой". В целом, много овощей и зелени приветствуется.

Готовили и напитки: квасы и ягодные кисели.

И наконец, мандрыки. Ударение на "ы". Их рецептов тоже множество. Например, в Полтавской области их жарили на растительном масле. На сайте kolobok.ua есть еще один рецепт – мандрыки запекаются, для начинки нужен творог.

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Из рыбы предлагаем приготовить проверенный нами минтай с картофелем. Ингредиенты для вишневого киселя по рецепту ivrodionova рассчитаны на один литр воды.

Вишневый кисель

Вишневый кисель

Ингредиенты:

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Вода – 1 л;

Вишня – 500 г;

Сахар – 5 ст. л.;

Картофельный крахмал – 2 ст. л.

Как приготовить:

В кастрюле к воде добавить вишню и сахар. Довести до кипения. Убавить огонь и варить, пока вишня не даст цвет. Развести крахмал в 50 мл воды, хорошо перемешать и вылить в кастрюлю. Довести до кипения, остудить.

Если будете готовить квас на Петра и Павла, то здесь его интересный рецепт.

Минтай с картофелем

Минтай, запеченный с картофелем / Фото: instagram.com/delicious_recipes_01/

Ингредиенты:

Филе минтая – 900 г;

Картофель – 10 шт.;

Лимон – 1 шт.;

Соль, приправы, зелень – по вкусу.

Как приготовить:

В форму, смазанную маслом, выложить картофель, нарезанный дольками. Приправить по вкусу. Между картофелем выложить рыбу, посолить, поперчить, полить соком лимона. Запекать при 200 градусах 25 минут. Украсить зеленью.

Минтай готовится быстро. Так что если нужен моментальный ужин, то воспользуйтесь этим рецептом.

Мандрыки с творогом

Мандрыки с творогом

Ингредиенты:

Мука – 600 г;

Яйца – 3 шт.;

Сливочное масло – 200 г;

Сахар – 30 г;

Щепотка соли;

Сметана – 100 г.

Для начинки:

Творог – 800 г;

Сметана – 200 г;

Яйца – 2 шт.;

Сливочное масло – 50 г;

Щепотка соли;

Сахар – 50 г.

Как приготовить:

Просеянную муку соединить с яйцами, размягченным сливочным маслом, сахаром, сметаной. Добавить соль, замесить тесто. Для начинки творог растереть со сметаной и яйцами, добавить теплое масло, соль, сахар. Перемешать. Замесить тесто и раскатать толщиной 1 см, вырезать кружочки, в центр каждого поместить творог, края защипнуть. Выложить на противень, смазать взбитым яйцом и выпекать до готовности при 180 градусах. Украсить сахарной пудрой.

Если увлекаетесь украинской старинной выпечкой, обязательно попробуйте приготовить хрустящие шулики.