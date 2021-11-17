"Мишки-шишки" или "Олимпийский Мишка" – рецепт классики советской выпечки, которой 40 лет

"Мишки-шишки" – это даже чуть больше, чем печенье. Текстура у них мягкая и сочная. При нажатии "Мишки" поддаются, но возвращают свою форму в исходное положение.
Выпекались и выпекаются, как и "Орешки" со сгущенкой, с помощью специальной формы. Готовить их сегодня – это проще, форму не нужна держать над конфоркой.
Печенье "Олимпийский Мишка" / Фото: instagram.com/fevral040275
Эти "агрегаты" были представлены как для просто "Мишек-шишек", так и для "Олимпийского Мишки". Выпекались по одной рецептуре. Часто использовали маргарин, fevral040275 рекомендует все же сливочное масло.
Рожденные после Олимпиады-1980
Тогда Мишка, символ Олимпиады, был везде. На одежде и сумках, в виде значков и игрушек. И уже были в ходу тяжелые формы для выпечки разного печенья.
После Олимпиады была сконструирована и выпущена в продажу еще одна – для "Мишек-шишек" и для "Олимпийского Мишки". Они были неудобны, но приловчиться можно. Вот одни из них.
"Мишки-шишки" и "Олимпийский Мишка" – рецепт
Ингредиенты:
- Яйца – 3 шт.
- Масло сливочное или маргарин – 250 г
- Сахар – 1 ст.
- Сметана – 250 г
- Мука в/с – 2-3 ст.
- Уксус 70%, сода – по 1 ч. л.
- Соль – 0,5 ч. л.
- Масло растительное – для смазки формы.
Как приготовить:
- Яйца соединить с сахаром венчиком, добавить сметану, соль и растопленное охлажденное сливочное масло. Перемешать.
- Частями ввести муку. В конце добавить соду, гашеную уксусом. Тщательно перемешать. Тесто должно получиться, как густая сметана.
- Форму для выпечки нагреть, смазать растительным маслом (только один раз). Ложкой выложить тесто и выпекать с двух сторон по 2-3 минуты.