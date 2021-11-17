"Мишки-шишки" или "Олимпийский Мишка" – рецепт классики советской выпечки, которой 40 лет

"Мишки-шишки" – это даже чуть больше, чем печенье. Текстура у них мягкая и сочная. При нажатии "Мишки" поддаются, но возвращают свою форму в исходное положение.

Выпекались и выпекаются, как и "Орешки" со сгущенкой, с помощью специальной формы. Готовить их сегодня – это проще, форму не нужна держать над конфоркой.

Печенье "Олимпийский Мишка" / Фото: instagram.com/fevral040275

Реклама

Эти "агрегаты" были представлены как для просто "Мишек-шишек", так и для "Олимпийского Мишки". Выпекались по одной рецептуре. Часто использовали маргарин, fevral040275 рекомендует все же сливочное масло.

Рожденные после Олимпиады-1980

Тогда Мишка, символ Олимпиады, был везде. На одежде и сумках, в виде значков и игрушек. И уже были в ходу тяжелые формы для выпечки разного печенья.

После Олимпиады была сконструирована и выпущена в продажу еще одна – для "Мишек-шишек" и для "Олимпийского Мишки". Они были неудобны, но приловчиться можно. Вот одни из них.

Реклама

Советские формы для выпечки / Фото: instagram.com/vintage_nostalgia_cccp

"Мишки-шишки" и "Олимпийский Мишка" – рецепт

Ингредиенты:

Яйца – 3 шт.

Масло сливочное или маргарин – 250 г

Сахар – 1 ст.

Сметана – 250 г

Мука в/с – 2-3 ст.

Уксус 70%, сода – по 1 ч. л.

Соль – 0,5 ч. л.

Масло растительное – для смазки формы.

Как приготовить:

Реклама