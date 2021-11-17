"Ведмедики-шишки" або "Олімпійський Ведмедик" – рецепт класики радянської випічки, якій 40 років

"Ведмедики-шишки" – це навіть трохи більше, ніж печиво. Текстура у них м'яка та соковита. При натисканні "Ведмедики" піддаються, але повертають свою форму у вихідне положення.

Випікалися та випікаються, як і "Горішки" зі згущеним молоком, за допомогою спеціяльної форми. Готувати їх сьогодні – це простіше, форму не потрібно тримати над конфоркою.

Печиво "Олімпійський Ведмедик" / Фото: instagram.com/fevral040275

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Ці "агрегати" були представлені як для "Ведмедиків-шишок", так і для "Олімпійського Ведмедика". Випікалися за однією рецептурою. Часто використовували маргарин, fevral040275 рекомендує все ж таки вершкове масло.

Народжені після Олімпіади-1980

Тоді Ведмедик, символ Олімпіади, був скрізь. На одязі та сумках, у вигляді значків та іграшок. І вже були розповсюджені важкі форми для випікання різного печива.

Після Олімпіади була сконструйована та випущена в продаж ще одна – для "Ведмедиків-шишок" та для "Олімпійського Ведмедика". Вони були незручні, але приловчитися можна. Ось такими вони були.

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Радянські форми для випічки / Фото: instagram.com/vintage_nostalgia_cccp

"Ведмедики-шишки" та "Олімпійський Ведмедик" – рецепт

Інгредієнти:

Яйця – 3 шт.

Масло вершкове або маргарин – 250 г

Цукор – 1 ск.

Сметана – 250 г

Борошно – 2-3 ск.

Оцет 70%, сода – по 1 ч. л.

Сіль – 0,5 ч. л.

Олія – для змащення форми.

Як приготувати:

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