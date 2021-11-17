"Ведмедики-шишки" або "Олімпійський Ведмедик" – рецепт класики радянської випічки, якій 40 років

"Ведмедики-шишки" – це навіть трохи більше, ніж печиво. Текстура у них м'яка та соковита. При натисканні "Ведмедики" піддаються, але повертають свою форму у вихідне положення.
Випікалися та випікаються, як і "Горішки" зі згущеним молоком, за допомогою спеціяльної форми. Готувати їх сьогодні – це простіше, форму не потрібно тримати над конфоркою.
Печиво "Олімпійський Ведмедик" / Фото: instagram.com/fevral040275
Ці "агрегати" були представлені як для "Ведмедиків-шишок", так і для "Олімпійського Ведмедика". Випікалися за однією рецептурою. Часто використовували маргарин, fevral040275 рекомендує все ж таки вершкове масло.
Народжені після Олімпіади-1980
Тоді Ведмедик, символ Олімпіади, був скрізь. На одязі та сумках, у вигляді значків та іграшок. І вже були розповсюджені важкі форми для випікання різного печива.
Після Олімпіади була сконструйована та випущена в продаж ще одна – для "Ведмедиків-шишок" та для "Олімпійського Ведмедика". Вони були незручні, але приловчитися можна. Ось такими вони були.
"Ведмедики-шишки" та "Олімпійський Ведмедик" – рецепт
Інгредієнти:
- Яйця – 3 шт.
- Масло вершкове або маргарин – 250 г
- Цукор – 1 ск.
- Сметана – 250 г
- Борошно – 2-3 ск.
- Оцет 70%, сода – по 1 ч. л.
- Сіль – 0,5 ч. л.
- Олія – для змащення форми.
Як приготувати:
- Яйця з'єднати з цукром вінчиком, додати сметану, сіль і розтоплене та охолоджене вершкове масло. Перемішати.
- Частинами ввести борошно. Наприкінці додати соду, гашену оцтом. Ретельно перемішати. Тісто має вийти, як густа сметана.
- Форму для випікання нагріти, змастити олією (лише один раз). Ложкою викласти тісто і випікати з двох боків по 2-3 хвилини.