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Много мяса и картофельное пюре – как приготовить любимый пирог принца Гарри

Ирина Маслова
23 декабря, 11:31
Его можно назвать и картофельной запеканкой с мясом, и классическим британским пастушьим или коттеджным пирогом. Нужен говяжий фарш, он будет основой, сверху – пюре и тертый сыр

Простая, сытная и домашняя еда – такие предпочтения в питании Гарри. Мы рассказывали о банановом кексе, который иногда печет его жена Меган Маркл, теперь узнаем рецепт любимого пирога принца.

Бывший королевский повар Даррен МакГрейди однажды рассказал, что часто готовил его для Уильяма и Гарри, когда те возвращались из школы. Этот пирог – отличная согревающая еда для зимних ужинов.

Рецепт любимого пирога принца Гарри / Фото: Коллаж: Сегодня

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Его получается много да и приготовить это несложно.

В рецепте Тhespruceeats.com предлагают взять классический британский чеддер, его можно заменить другим твердым.

Коттеджный пирог

Ингредиенты для картофельного пюре:

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  • 800 г картофеля;
  • 6 ст. л. молока;
  • 150 г сливочного масла;
  • соль, перец – по вкусу.

Для начинки из говядины:

  • 1/2 ст. л. сала или бекона;
  • 200 г нарезанного лука;
  • 100 г мелко нарезанной моркови;
  • 1 зубчик чеснока, измельченный;
  • 400 г говяжьего фарша;
  • 300 мл говяжьего бульона;
  • по 1 ст. л. муки, сливочного масла;
  • 100 г тертого твердого сыра;
  • соль, перец, свежая петрушка – по вкусу.

Как приготовить:

  1. Картофель очистить, нарезать на четвертинки и отварить.
  2. На слабом огне в сковороде подогреть молоко и сливочное масло. Добавить картофель и превратить его в пюре.
  3. В другой сковороде растопить сало или бекон, добавить лук и морковь и тушить 5 минут. Добавить чеснок и готовить еще минуту.
  4. Добавить говяжий фарш и четвертую часть бульона. Готовить, постоянно помешивая, пока все мясо не подрумянится.
  5. Добавить бульон, петрушку, соль и перец по вкусу. Тушить под крышкой 15 минут.
  6. Нагреть духовку до 190 градусов.
  7. Соединить муку с маслом, чтобы получилась паста. Добавьте немного пасты небольшими кусочками в мясной фарш, помешивая, пока вся мука не растворится. И так со все пастой, пока мясная начинка не загустеет.
  8. В форму для запекания выложить мясную начинку, сверху – пюре и посыпать тертым сыром.
  9. Выпекать от 30 до 35 минут или пока пирог не подрумянится.