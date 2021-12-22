Любимый банановый кекс Меган Маркл – готовится быстро и из очень доступных продуктов

Рецепт бананового кекса, который любит Меган Маркл / Фото: Коллаж: Сегодня
Выпечка с бананами, самая разная, – это способ утилизировать перезревшие фрукты и одновременно получить отличный десерт к чаю.
В США и Британии подобные кексы называются хлебом, вероятно, из-за схожести форм, но, по сути, это сочная и ароматная выпечка.
Ну и если испечь его, то получим возможность узнать, за что же его так любит Меган Маркл.
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В рецепте, опубликованном Іrishtatler.com, есть кокосовая мука. Как альтернатива это может быть рисовая.
Любимый банановый кекс Меган Маркл
Ингредиенты:
- 2 перезрелых банана;
- 1 спелый банан;
- 2 ст. л. кленового сиропа;
- 2 ч. л. экстракта ванили или ванилин;
- 2 ст. л. сливочного масла;
- 2 яйца;
- 1 стакан миндальной муки;
- 1/4 стакана кокосовой муки;
- пищевая сода;
- по половине ч. л. соли, корицы, молотого имбиря, тертого шоколада.
Как приготовить:
- Нарежьте бананы тонкими ломтиками. Смешайте все ингредиенты в миске, взбивая бананы с другими ингредиентами.
- Выпекайте при температуре 180 градусов в течение 30 минут.
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