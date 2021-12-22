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Любимый банановый кекс Меган Маркл – готовится быстро и из очень доступных продуктов

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
22 декабря, 11:00
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Кекс замешивается на миндальной муке с добавлением кокосовой. Вместо последней можно использовать рисовую. Также нужно немного корицы, тертого шоколада и молотого имбиря
Рецепт бананового кекса, который любит Меган Маркл
Рецепт бананового кекса, который любит Меган Маркл / Фото: Коллаж: Сегодня

Выпечка с бананами, самая разная, – это способ утилизировать перезревшие фрукты и одновременно получить отличный десерт к чаю.

В США и Британии подобные кексы называются хлебом, вероятно, из-за схожести форм, но, по сути, это сочная и ароматная выпечка.

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Ну и если испечь его, то получим возможность узнать, за что же его так любит Меган Маркл.

В рецепте, опубликованном Іrishtatler.com, есть кокосовая мука. Как альтернатива это может быть рисовая.

Любимый банановый кекс Меган Маркл

Ингредиенты:

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  • 2 перезрелых банана;
  • 1 спелый банан;
  • 2 ст. л. кленового сиропа;
  • 2 ч. л. экстракта ванили или ванилин;
  • 2 ст. л. сливочного масла;
  • 2 яйца;
  • 1 стакан миндальной муки;
  • 1/4 стакана кокосовой муки;
  • пищевая сода;
  • по половине ч. л. соли, корицы, молотого имбиря, тертого шоколада.

Как приготовить:

  1. Нарежьте бананы тонкими ломтиками. Смешайте все ингредиенты в миске, взбивая бананы с другими ингредиентами.
  2. Выпекайте при температуре 180 градусов в течение 30 минут.

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Ирина Маслова
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