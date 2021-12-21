Раскрыт рецепт любимой рыбы Елизаветы II – это морской язык со сливочным соусом

Ничего мудреного в этом блюде нет. Разве что нужно постараться снять с рыбы кожу. Морской язык обжаривается в муке на сливочном масле и подается с отварным картофелем

Рецепт любимой рыбы Елизаветы II / Фото: Getty Images

Уже давно всем известно: королевская семья непритязательна к еде и ничто простое монархам не чуждо.

Принц Чарльз любит по утрам съесть сырный омлет со шпинатом. Сыр, кстати, любит местный.

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А вот Елизавета ІІ с удовольствием съест на обед рыбу с соусом из сливочного масла и свежей петрушкой.

Бывший королевский повар Даррен МакГрейди говорит, что королева, в отличие от своего покойного мужа, любит простую еду и ест, цитируем, чтобы жить, а не жить, чтобы есть.

Жареный морской язык – любимый рецепт Елизаветы ІІ

Ингредиенты на 4 порции:

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450 г морской язык;

50 г муки;

соль и свежемолотый черный перец;

50 г несоленого сливочного масла, топленого;

2 лимона, разрезанные пополам;

картофель.

Для соуса:

100 г несоленого сливочного масла, размягченного;

сок половины лимона;

1 ст. л. нарезанной свежей петрушки.

Как приготовить: