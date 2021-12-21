Розкрито рецепт улюбленої риби Єлизавети II – це морський язик з вершковим соусом

Нічого надзвичайного в цій страві немає. Хіба що треба постаратися зняти з риби шкіру. Морський язик обсмажується в борошні на вершковому маслі та подається з відвареною картоплею